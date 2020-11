MacBook Pro 13 (2020): jusqu’à 20 heures d’autonomie dans un ordinateur qui se vante d’être trois fois plus puissant que ses concurrents

Les nouveaux MacBook Pro 13 Ils sont « l’expression ultime de ce que les nouveaux Mac peuvent faire », a expliqué chez Apple. Ces équipes intègrent les nouveaux processeurs Apple M1, et promettent des performances presque trois fois supérieures grâce à ces puissants SoC.

Et pas seulement: l’efficacité de ces processeurs permet également à ces équipes de se vanter d’une autonomie sans précédent: jusqu’à 20 heures de lecture vidéo10 heures de plus que sa génération précédente et une garantie pour ceux qui les utilisent au quotidien.

Fiche technique du MacBook Pro 13 «

Il n’y a pas de changements notables dans de nombreux éléments qui font partie du nouveau MacBook Pro 13 « , puisque les configurations se trouvent dans ces sections analogue aux modèles de la génération précédente.

Le changement significatif est celui qui affecte votre processeur, cette nouvelle puce Apple M1 qui sera responsable de fournir ces améliorations de performance et d’efficacité qui sont certainement prometteuses. Apple n’a pas donné de détails sur les fréquences auxquelles les cœurs de ces processeurs fonctionnent et n’a pas indiqué les caractéristiques spécifiques de la mémoire ou de la batterie.

MacBook Pro 13 « écran 13,3 pouces

2 560 x 1 600 pixels (227 ppp)

500 lentes

Véritable tonalité Processeur Puce Apple M1

Huit cœurs (4 x hautes performances, 4 x efficacité)

Moteur neuronal à 16 cœurs GPU Huit noyaux Mémoire RAM 8/16 Go Espace de rangement SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To Les ports 2 x Thunderbolt / USB 4 (USB-C)

Prise casque Clavier Clavier magique

Barre tactile

Capteur Touch ID

Détecteur de lumière ambiante Connectivité Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0 Webcam FaceTime HD 720p Batterie Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo Dimensions 304,1 x 212,4 x 15,6 mm Poids 1,4 kg Système opératif macOS Big Sur Prix SSD 8 Go / 256 Go: 1449 euros

Ces kits sont proposés dans des configurations de jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de capacité dans vos unités SSD que nous pouvons activer dans le configurateur de l’Apple Store.

Il n’y a pas de modèles avec 32 Go de RAMUne option qui semblait logique sur les ordinateurs avec ce label Pro et que l’on verra peut-être dans un futur MacBook Pro 16 « avec le M1 ou peut-être un autre processeur un peu plus puissant de cette famille.

Jusqu’à 2,8 fois plus rapide que la concurrence

Le nouveau processeur Apple M1 (ou M1 simplement, comme l’appelle Apple) est le protagoniste absolu d’une équipe qui ne change pas en termes de design et qui conserve à la fois le format et les éléments classiques de cette gamme. comme le fameux Touch Bar.

Les changements sont à l’intérieur, avec cette nouvelle puce M1 à huit cœurs qui, selon Apple, est « jusqu’à 2,8 fois plus rapide que la génération précédente« (de MacBook Pro 13 pouces) et cela vous permet de gagner en performances dans toutes sortes de scénarios, de la compilation avec laquelle les développeurs travaillent à l’édition de photos ou au transcodage de vidéos.

Le GPU à huit cœurs permet des performances cinq fois supérieures à celles des GPU de la génération précédente -Encore une fois, ces comparaisons ont été faites sans donner de détails sur ce qui a été spécifiquement comparé, et comme conclusion chez Apple, ils ont affirmé que les nouveaux MacBook Pro 13 pouces sont « jusqu’à trois fois plus rapides que les ordinateurs portables Windows les plus vendus de leur gamme ».

Une autonomie de scandale

Si les chiffres du processeur sont prometteurs en termes de puissance, ils le sont encore plus en termes d’autonomie. Selon les responsables de Cupertino, ces nouvelles puces M1 permettent une efficacité inégalée qui permet d’offrir des journées de travail presque infinies.

Ainsi, dans le MacBook Pro 13 pouces, nous avons jusqu’à 17 heures de navigation Web via Wi-Fi, mais ils ont également parlé jusqu’à 20 heures de lecture vidéo.

Ce chiffre est stupéfiant et représente le double de ce que la génération précédente de ces équipes soulevées. C’est, comme l’indique Apple, la plus longue durée de vie de la batterie qu’un Mac ait jamais eue.

Meilleure visioconférence, connectivité garantie

Le nouveau processeur de ces équipes jouera également un rôle de premier plan dans un domaine aujourd’hui crucial: visioconférences. Le processeur de signal d’image ou FAI du nouveau M1 permet selon Apple offrir un flux vidéo plus précis et plus en détail, en plus de corriger et d’améliorer l’image dans de mauvaises conditions d’éclairage.

Bien que la puce M1 contribue à l’amélioration de l’image selon Apple, la firme a décidé garder une webcam HD avec une résolution de 720p qu’il aurait peut-être été intéressant de s’améliorer dans cette nouvelle génération d’équipement.

Dans ce scénario, ils contribuent également à de meilleures vidéoconférences les micros « qualité studio » à la fois pour enregistrer et pour passer des appels via l’équipement.

La nouvelle fonctionnalité MacBook Pro 13 pouces deux ports Thunderbolt avec prise en charge USB 4 qui permettent par exemple de connecter ces ordinateurs portables aux moniteurs Apple Pro Display XDR et de les utiliser avec leur résolution native 6K sans problème.

Prix ​​et disponibilité du nouveau MacBook Pro 13

Les nouveaux MacBook Pro 13 pouces peut être réservé à partir d’aujourd’hui, et ils arriveront à partir du 17 ou 18 novembre prochain selon le site Apple. Les prix de cet équipement sont les suivants: