La nouvelle série Batman confirmée pour mettre en vedette Colin Farrell dans le rôle de Penguin

Le nouveau Film Batman du Univers DC prend actuellement d’assaut les écrans de cinéma dans le monde entier et est déjà utilisé par de nombreux critiques et les fans comme nouveau chef-d’œuvre célébré. Maintenant, le studio de cinéma Warner Bros. emboîte le pas et en annonce un nouvelle série comme premier spin-off à.

The Penguin : premiers détails de l’histoire de la nouvelle série Batman

est au centre L’ennemi juré de Batman, le Pingouinprésenté par Colin Farel, qui est à peine reconnaissable et dont les réalisateurs ont tellement aimé la représentation dans le film qu’il a maintenant sa propre série. L’action doit être directe faire le lien avec la fin du film Batmanles détails de la première histoire sont encore rares.

« Le monde que Matt Reeves a créé pour ‘The Batman’ vaut la peine d’être exploré à travers les yeux d’Oswald Cobblepot. Je suis très heureux de continuer à explorer Oz et de l’accompagner alors qu’il gravit les échelons sombres et devient un pingouin. Cela ferait bien de le ramener dans les rues de Gotham pour semer la folie et le chaos. »selon Colin Farrell.

Le réalisateur Matt Reeves rejoindra Dylan Clark, Colin Farrell et Lauren LeFranc dans la production de la nouvelle série granuleuse pour HBO Max. Une date de début doit 2023 au plus tôt respectivement.

Chaque histoire a un début. The Penguin (titre provisoire), une nouvelle série limitée avec Colin Farrell, arrive sur @hbomax. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell et Lauren LeFranc en tant que producteurs exécutifs. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe – DC (@DCComics) 9 mars 2022

Le nouveau film Batman ravit les fans de DC – suite prévue

Réalisateur Matt Reeves raconte l’histoire d’origine du légendaire super-héros et chevalier noir de Gotham City des approches complètement nouvelles aussi élégant Histoire de détective néo noir. Le casting précédemment largement critiqué de Robert Patterson car le nouveau Batman après Christian Bale et Ben Affleck s’avère un coup de chance pour le cinéaste et le public. Déjà après première bande-annonce les critiques se sont tus et ont célébré le nouveau héros en costume de chauve-souris noire avec son affirmation brutale dans sa campagne de vengeance contre les meurtriers de ses parents et les criminels de la ville.

Il s’agit de la corruption dans une ville qui devient de plus en plus dégénérée et qui est secrètement gouvernée par la mafia. Lorsque le maire est brutalement assassiné au milieu de la campagne électorale, il y a un message pour Batman sur les lieux du crime. Dans le combat pour la justice, Bruce Wayne alias Batman reçoit le soutien du lieutenant Gordon (Jeffrey Wright) et de Catwoman (Zoe Kravitz) – et la liste des méchants est longue…

Déjà depuis Sortie en salle le 3 mars a joué dans le film Batman presque 3 heures d’autonomie dans les seuls cinémas américains premier week-end un énorme 134 millions de dollars une. Pendant ce temps, le film DC sort dans quelques jours à plus de 300 millions de dollars dans le monde au box-office – malgré Corona.

Y aura-t-il un Batman 2 ?

A la fin il tient énigme (Paul Dano) dans un Scène post-crédit une nouvelle énigme pour le Chevalier Noir et annonce sinistrement :

« Vous pensez que je suis foutu, mais peut-être que vous ne savez pas toute la vérité. Chaque fin est un nouveau commencement. Quelque chose arrive !«

On peut supposer qu’il fait allusion à une suite possible. Des rumeurs circulent déjà sur le prochain film batman 2. Cependant, il n’y a pas encore de détails à ce sujet. Avec le succès au cinéma du premier volet, la voie à un suites comme plus de séries sois libre.