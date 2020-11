Kylie Minogue se bat pour les droits des trans avec bon sens

Icône gay éternelle Kylie Minogue. (Brendon Thorne / GP de Singapour / Getty)

Kylie Minogue a consolidé son statut d’icône LGBT + en se battant pour les droits des trans dans les termes les plus simples.

La princesse de la pop a clairement exprimé son point de vue dans une interview avec le gardien avant la sortie de son 15e album, Disco.

On lui a demandé si elle avait une opinion sur «le débat toxique du Royaume-Uni sur les droits des trans et l’accès des femmes transgenres aux espaces non mixtes» – et a immédiatement fermé l’intervieweur avec une réponse directe et rafraîchissante.

«Si vous êtes une femme transgenre, vous devriez sûrement utiliser les installations pour femmes», a-t-elle dit, avant de réorienter «élégamment» la conversation.

«Il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent faire du bruit et être perturbateurs. Toutes les personnes courageuses qui font du bruit, je les admire », a poursuivi Kylie, faisant un clin d’œil aux militants de Black Lives Matter.

«Mais vous devez déterminer qui fait du bruit pour les bonnes raisons.»

Le bon sens clair de Kylie a été célébré par ses fans LGBT +, qui n’ont jamais douté de sa bonté un seul instant.

«Si vous êtes une femme transgenre, vous devriez sûrement utiliser les installations pour femmes». Merci @Kylie Minogue ✨🌈

https://t.co/5J4q2x0by7 – Protéger les enfants trans / BLM ✊🏾 (@MunroeBergdorf) 7 novembre 2020

C’est le «sûrement» pour moi. Oui Kylie. Sûrement. ❤️ – Rob Madge (@ Rob_Madge_02) 7 novembre 2020

Icône gay pendant 30 ans. Vous saviez qu’elle serait une alliée. Heureux qu’elle l’ait verbalisé et que nous puissions le célébrer. – L’ours (@bear_roar) 7 novembre 2020

elle ne s’est encore jamais trompée. c’est pourquoi tout le monde aime Kylie – BlackLivesMatter (@MaritaLalaguna) 7 novembre 2020

Nous sommes un allié trans et bs préventeur Kylie Minogue – 🆖🪐☄️ (@nialltg) 7 novembre 2020

Cependant, plusieurs lecteurs ont remis en question la décision du journal de soulever le sujet dans un premier temps, suggérant que cela était injustifié et déplacé dans une interview avec Kylie Minogue.

est-ce une interview de célébrités si vous ne demandez pas s’ils utiliseraient une matraque sur quelqu’un qui a refusé une inspection génitale? – hk (@HKesvani) 7 novembre 2020

Je sais que la journaliste qui a interviewé Kylie n’est pas anti trans, mais il est juste intéressant de voir comment cela est devenu une question de base posée à tant de femmes interviewées dans différentes sections du Guardian. – shon faye. (@shonfaye) 7 novembre 2020

Je suis content que Kylie Minogue ait dit les droits des trans, mais arrêtez de faire ça – Soula 🦔 (@soulaemmanuel) 7 novembre 2020

C’est comme une mise à jour vraiment sombre de 2020 sur le « Alors êtes-vous une féministe ?? » Question qui autrefois s’adressait à toutes les femmes célèbres à un moment donné, puis leur réponse était un fourrage à réflexion: / – Conor Behan (@ItsConorBehan) 7 novembre 2020

Kylie a réaffirmé son allié dans une autre interview avec Gaydio plus tôt cette semaine, expliquant qu’elle trouve personnellement bouleversant de savoir qu’il y a encore des gens qui ne peuvent pas être ouverts sur leur identité.