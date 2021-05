Black Widow: De nouvelles affiches de personnages jettent un premier coup d’œil au Taskmaster

Marvel annonce également Veuve noire avec Scarlett Johansson le prochain chapitre de Univers cinématographique Marvel dans les théâtres. La série à succès a déjà commencé WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver et ainsi de suite Loki (à partir du 9 juin) Disney Plus fait. Maintenant ça continue 8 juillet enfin aussi dans les cinémas – les cinémas devraient enfin pouvoir rouvrir.

Disney Plus a déjà annoncé une date opportune pour le service de streaming par précaution: à partir de 9 juillet, Black Widow est sur Disney Plus Avec Accès VIP disponible pour le streaming. Il reste à voir si cela s’applique également à l’Allemagne.

L’affiche et la bande-annonce montrent le nouvel adversaire: Taskmaster

Il y a quelques semaines, le film est sorti bientôt nouvelle bande-annonce publié avec plus de 70 millions de clics dans les premières 24 heures sur YouTube immédiatement nouvel enregistrement faire des réserves. Avec de nombreuses scènes d’action, Scarlett Johansson revient dans le rôle de Natasha Romanoff, qui, avec d’autres anciens agents du KGB du programme Black Widow, devient la cible d’un nouvel adversaire dangereux: Le maître des tâches.

Maintenant, Marvel se couche avec une balançoire nouveau personnage posters après ça plus Détails sur le maître des tâches et révéler son équipement. Mais une fois que cela reste un secret: qui se cache derrière le masque du maître des tâches? Même peu de temps avant la sortie au cinéma, le casting du nouvel antagoniste est top secret. Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Alexi Shostakov alias The Red Guardian (David Harbour) rejoignent la famille de Natascha.

Affiche de personnage de Black Widow avec Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz), Alexi Shostakov / Red Guardian (David Harbour) et le Taskmaster (cast secret) © Marvel

De quoi parle Black Widow?

L’intrigue est entre les films Captain America: guerre civile comme Avengers: Infinity War et raconte l’histoire de l’ancien agent russe du KGB Natascha Romanoff, avant de rejoindre les Avengers en tant que Black Widow. Bien avant sa première apparition en tant que nouveau super-héros, Natascha Romanoff appartenait au top secret Programme Black Widow dans lequel des agents du KGB comme elle sont formés comme tueurs à contrat.

Natascha est rattrapée par son propre passé quand soudain un adversaire mystérieux apparaît sur les lieux et menace la jeune femme et ses anciens compagnons d’armes. Avec son ancienne rivale Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et son ancien patron Alexi Shostakov (David Harbour) aka Le gardien rouge affrontez le maître des tâches en équipe.

Au revoir à Tony Stark / Iron Man

En plus de Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour jouent également dans d’autres rôles principaux. Il y a aussi des retrouvailles avec William Hurt dans le rôle de Thaddeus Ross et Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark / Iron Man des précédents films MCU. Réalisé par Cate Shortland.

Ici, vous pouvez le faire à nouveau nouvelle bande-annonce voir: