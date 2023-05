Les filles entrent en action dans la première bande-annonce de Sheroes

Les femmes dans les rôles d’action sont devenues de plus en plus courantes à Hollywood au cours des dernières décennies, et Sheroes arrive cet été pour le prouver une fois de plus. Paramount Pictures se prépare à sortir le nouveau film écrit et réalisé par Jordan Gertner, producteur de Spring Breakers.





Mettant à nouveau un groupe de femmes au premier plan, Gertner présente une nouvelle histoire pleine d’action, de crime, de tir, d’explosions et de plaisir. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

L’intrigue suit quatre amis qui voyagent en Thaïlande pour le plaisir et une aventure culturelle, pour se retrouver dans un conflit qu’ils n’avaient pas imaginé. Lorsque l’un des amis est kidnappé par un patron de la mafia du cartel de la drogue, ils doivent s’unir et tester leurs compétences uniques pour la sauver et survivre à une bataille épique.

Sheroes est le premier long métrage de Gertner en tant que réalisateur, après avoir été le producteur de quelques titres vraiment intéressants Spring Breakers tel que Les vierges suicidés et Champs de Londres.

Le thriller d’action étoiles Sasha Luss, Wallis Day, Isabelle Fuhrman, Jack Kesy et Skai Jackson. Le film sortira dans certaines salles le 23 juin et sera disponible en numérique à la même date.





Où avez-vous déjà vu le casting de Sheroes ?

Paramount Pictures

Le nom le plus célèbre de la liste est sûrement Isabelle Fuhrman, qui est récemment revenue pour jouer dans la franchise d’horreur L’orphelin avec la préquelle, Premier meurtre. Furhman a déjà joué un rôle dans Les jeux de la faim saga comme l’un des hommages de District 2, Clove. Elle s’est principalement concentrée sur le genre de l’horreur, mais a prouvé qu’elle pouvait assumer n’importe quel type de rôle.

Sasha Luss est une mannequin et actrice russe, dont la carrière à Hollywood a commencé en 2017 lorsqu’elle a joué la princesse Lihö-Minaa dans Valerian et la cité des mille planètes, l’aventure de science-fiction de Luc Besson avec Dane DeHaan et Cara Delevigne. Elle a ensuite travaillé sur deux thrillers d’action, Anne et Éclatéavant de finalement décrocher le rôle dans Sheroes.

Wallis Day a une courte carrière, mais nul doute que son avenir sera radieux, puisqu’elle fera bientôt partie de l’une des adaptations comiques les plus attendues des prochaines années, Sonja Rouge. Day a commencé sa carrière à la télévision en participant au Hollyoaks série, et a eu des rôles intéressants dans d’autres grandes séries telles que Krypton et Batwomanoù elle incarnait nul autre que Kate Kane.

Jack Kesy est un autre de ceux qui semble promis à un bel avenir, puisqu’il vient de terminer le tournage de la nouvelle adaptation de Hellboy, dont il sera la star principale. L’acteur a participé à de grands projets comme Ray Donovan, La souche, L’aliéniste et Deadpool 2parmi beaucoup d’autres.

Skai Jackson est un autre grand nom du casting, avec une longue carrière qui comprend plusieurs titres pour enfants, car elle était une jeune star participant à des séries Disney Channel comme Jessy. Elle a également prêté sa voix à des séries animées Marvel telles que Spider-Man ultime ou Marvel Rising.