Le président de Xiaomi a dévoilé la technologie de caméra sous-écran de 3e génération avec de véritables affichages plein écran

Xiaomi Smartphone XIAOMI Redmi 9A

Redmi 9A 32 Go - Gris Granite - Écran HD + immersif de 6,53 pouces - Capacité 2 GB + 32 GB - Double caméras 13 MP - Processeur MediaTek Helio G25 - Batterie 5000 mAh charge rapide 10W - Prise casque de 3,5 mm. - Stockage extensible jusqu'à 512 Go - Déclenchement de photo via geste de la main - Écran HD +