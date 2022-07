Solo : un co-scénariste de Star Wars espère toujours faire une suite

Le temps nous dira si Solo : Une histoire de Star Wars obtient jamais un suivi, mais si Lucasfilm décide un jour de revenir sur cette voie, co-scénariste Laurent Kasdan attendra. Avec Jonathan Kasdan, Kasdan a co-écrit le scénario de Solo qui a été publié en 2018 par le réalisateur Ron Howard. Il y avait beaucoup Guerres des étoiles les fans qui ont adopté le film, mais pas assez sont sortis pour le voir en salles à sa sortie, comme Solo réalisé bien en deçà des attentes de Lucasfilm.

Dans les années qui ont suivi, de nombreux fans ont appelé le studio à donner Solo un autre coup en donnant le feu vert à une suite. Récemment, des rumeurs avaient fait surface selon lesquelles le Solo l’histoire serait élargie avec une série de suites sur Disney +. Maintenant, il semble que ces rumeurs soient fausses, comme le dit Kasdan dans une nouvelle interview d’Inverse. Mais en démystifiant les rumeurs de la série Disney +, Kasdan choisit toujours de garder espoir pour Seul 2car l’écrivain indique clairement qu’il souhaite que le film soit réalisé.

« Non, on n’en parle pas. Je n’ai jamais été particulièrement attiré par l’expansion [Solo] dans un spectacle. Mais, je parle à Jon [Kasdan] et Ron [Howard] beaucoup sur ce qui s’est bien passé et ce qui s’est mal passé avec le Solo vivre. Je serais plus intéressé à faire un autre film, pas un Séries TV. »

Si Kasdan continue de parler avec son co-scénariste et le réalisateur du film de Solo, cela semble suggérer que les cinéastes ont conservé leur intérêt à faire une suite. Bien sûr, ce qui compte le plus, c’est si Lucasfilm donnera réellement le feu vert à Seul 2, car ils devront augmenter le budget pour faire tourner le film. Aller dans cette direction semble être un risque que les chefs de studio ne veulent pas vraiment reprendre après que le premier film soit tombé en deçà des attentes.

Lucasfilm n’a pas de plans pour Solo 2

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a semblé fermer la possibilité de Seul 2 dans une interview de mai avec Vanity Fair. À ce moment-là, Kennedy a expliqué que le film n’ayant pas atteint les objectifs du studio avait servi de leçon apprise. Elle a déclaré qu’aucun autre film ne serait réalisé avec de nouveaux acteurs jouant les rôles de personnages principaux établis dans la veine de Han Solo de Harrison Ford.





« Il devrait y avoir des moments en cours de route où vous apprenez des choses. Maintenant, il semble si clair que nous ne pouvons pas faire cela », a déclaré Kennedy.

« [Solo] n’a pas fait aussi bien que les autres Guerres des étoiles films, mais cela a quand même bien fonctionné pour un film », a déclaré Alden Ehrenreich après la sortie du film en 2018, via GamesRadar. « Et donc c’était un peu ce truc moyen. Mais ce n’est pas digne d’intérêt. Même dans le journalisme de haut niveau, il y a une pression intense, parfois, on dirait, pour [either] catastrophiser ou célébrer. »

Suggérant que la presse négative a également affecté la participation, l’acteur a ajouté : « Et je pense que c’est vraiment f— dangereux, surtout quand il s’agit de choses qui comptent vraiment, comme l’état du monde. Un titre d’article qui dit « des choses sont compliqués, et il y a de bons côtés et de mauvais côtés » n’obtient pas la réponse émotionnelle. Et je pense juste que nous devons vraiment prendre du recul et réfléchir beaucoup plus à la façon dont nos émotions sont gérées par les histoires nous sommes inondés. »