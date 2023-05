Half Baked 2 obtient le titre officiel, la cote R et vise la sortie en 2023

La suite tant attendue du hit culte de la comédie stoner de 1998 À moitié cuit a enfin reçu un titre officiel aux côtés d’une cote R. Selon Filmratings.com, Demi-Cuit 2 ira par le titre complet Mi-cuit : Totalement élevé et a été classé R pour « pour la consommation de drogue partout, le contenu sexuel, le langage, la nudité graphique et une certaine violence ». Donc, à peu près exactement ce que vous attendez d’un suivi de la comédie dirigée par Dave Chappelle et Jim Breuer. A part peut-être la violence…





Annoncé pour la première fois en 2019, Mi-cuit : Totalement élevé sera en quelque sorte une suite héritée de la sortie de stoner bien-aimée. Plutôt que de ramener les stars originales Dave Chappelle et Jim Breuer dans le rôle de Thurgood Jenkins alias Sir Smoka Lot et Brian respectivement, Mi-cuit : Totalement élevé suivra plutôt les exploits du fils de Sir Smoka Lot, JR, et de ses meilleurs amis Miles et Cori. Ce nouveau gang essaie de trouver un moyen d’obtenir l’argent nécessaire pour enterrer leur ami Bruce, décédé après avoir fumé le joint le plus puissant du monde.

Réalisé parMichael Tiddes (Sextuplés, Une maison hantée) et écrit par Justin Hires (La liste de dean), Mi-cuit : Totalement élevé est mis en étoile Le coureur du labyrinthe l’acteur Dexter Darden dans le rôle de JR aux côtés de Moses Storm (Développement arrêté, sans ami) comme Miles, Ramona Young (Je n’ai jamais, bloqueurs) comme Cori, et Joel Courtney (Révolution de Jésus, l’homme vide) comme Bruce. Le reste de la distribution de soutien comprend Ash Santos (Histoire vraie), David Koechner (Présentateur : La Légende de Ron Burgundy), Raphaël Castillo (Mo, BMF) et Justin Miles (Les fous), avec Malcolm au milieu la star Frankie Muniz et le comédien Jeff Ross devraient figurer dans des apparitions spéciales.

Tandis que le À moitié cuit La suite ne ramènera ni Dave Chappelle ni Jim Breuer, elle verra le retour des stars originales Harland Williams et Rachel True dans le rôle de Kenny Davis et Mary Jane.

Half Baked est devenu une comédie culte

Sorti en 1998 et avec Dave Chappelle, Jim Breuer, Harland Williams et Guillermo Díaz, le premier À moitié cuit suit un trio de fainéants qui doivent trouver un stratagème pour faire sortir leur ami de prison après son arrestation pour avoir tué un cheval de la police de New York en le nourrissant de malbouffe. Bien qu’il ait reçu des critiques négatives à sa sortie, Half Baked est depuis devenu une comédie culte, beaucoup se demandant s’ils auraient jamais le plaisir de regarder une suite à travers une brume de fumée.

« Nous sommes ravis d’annoncer le prochain chapitre de Half Baked, avec de nouveaux personnages et une histoire hilarante qui ne manquera pas de satisfaire les fans du film original tout en attirant une toute nouvelle génération de fans », a déclaré Glenn Ross, directeur général et vice-président exécutif de Universal 1440 Entertainment, a déclaré à propos du projet. « La suite présente un jeune casting talentueux aux côtés de Rachel True reprenant son rôle de ‘Mary Jane’, la préférée des fans. Nous avons hâte de montrer au public d’où vient l’histoire. »

Mi-cuit : Totalement élevé a terminé le tournage en novembre de l’année dernière et vise une date de sortie plus tard cette année.