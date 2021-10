Judy Greer et Jamie Lee Curtis parlent des meurtres d’Halloween et de l’héritage de Michael Myers [Exclusive]

« Le mal meurt ce soir ! » Le cri de ralliement de Tommy Doyle plonge les citoyens de Haddonfield dans un tsunami de chaos. La mentalité de la foule prend le dessus, avec les nombreuses victimes tourmentées de Michael Myers prêtes à se venger du slasher emblématique. Coincée au milieu de cette folie est Karen Strode, née dans un style de vie de survie par sa mère Laurie, qui a prévu le retour de The Boogeyman. Dans son pull de Noël, Karen est prête à affronter les démons du passé de sa famille. Et peut-être chercher à se venger de la mort de son mari aux mains de ce Halloween maniaque. Elle est la voix de la raison perdue dans un océan de colère. Mais malgré ses efforts, elle est incapable d’arrêter l’insurrection qui se déroule tout autour d’elle. Pour l’actrice Judy Greer, ces moments capturés sur film étaient tous bien réels, car les figurants filmant l’un des plus grands décors de Halloween tue vraiment perdu dans le moment de tout cela.

Nous avons récemment rencontré Judy Greer pour discuter de son rôle de Karen dans Halloween tue. Elle est maintenant devenue une partie importante de la Halloween héritage. Et dans ce dernier opus, Judy affronte Micheal Myers en tête-à-tête, réussissant même à lui voler le masque de Mike. Est-ce qu’elle vit pour en parler ? Vous devrez voir le film par vous-même. Nous avons demandé si oui ou non le Halloween tue la fin doit être considérée comme un cliffhanger. Elle prétend qu’elle ne sait pas. Elle admet également qu’elle n’a jamais vu un Guerres des étoiles film, lorsque l’on compare le nouveau film de David Gordon Green Halloween trilogie et original de George Lucas Guerres des étoiles trilogie.

Judy Greer se penche également sur l’art de tuer présenté par Michael Myers tout au long de l’exécution de cette suite. Plus que dans n’importe quelle suite passée, cette Halloween fait de Mike quelqu’un qui aime faire des sculptures, ou plutôt des tableaux de meurtre, pour s’exprimer et montrer son travail pratique. C’est peut-être l’une des plongées les plus profondes dans le cerveau psychologique de Michael que la série ait jamais faite. Et Judy Greer est là pour ça. Elle parle également de sa haine pour ce qui est maintenant devenu un pull de Noël emblématique. Elle choisit entre l’équipe Big John et Little John, ce qui peut n’avoir aucun sens jusqu’à ce que vous voyiez ce chapitre du milieu de la trilogie. Judy Greer a beaucoup à dire sur Halloween tue, et elle offre une interview assez captivante.

Paulington James Christensen III a également pu parler avec la légende elle-même, Jamie Lee Curtis. De retour sous le nom de Laurie Strode, Halloween tue C’est la sixième fois que Jamie Lee se bat contre Haddonfield Boogeyman. Cette fois-ci, elle passe pas mal de temps à l’hôpital, soignant les blessures reçues en Halloween 2018. Elle répond au « Le mal meurt ce soir! » cri de ralliement lancé par Tommy Doyle d’Anthony Michael Hall. Mais elle ne s’éloigne pas trop de ce lit d’hôpital, dans ce qui est sûrement une ode à l’original Halloween II. Il est évident que David Gordon Green garde le meilleur pour la fin, avec Halloween se termine promettant d’être l’épreuve de force ultime de l’horreur.

Jamie Lee Curtis est rejoint par la co-vedette Andi Matichak pour parler des pulls de Noël et tuer l’art. Vers la fin de leur conversation, Paulington pose la question intrigante : « Michael Myers a-t-il le sens de l’humour ? Jamie Lee Curtis, qui a passé plus de 40 ans à fuir le tueur masqué, propose une réponse qui pourrait choquer les fans de longue date de John Carpenter. Halloween.

Pour compléter le Halloween tue interviews, le réalisateur David Gordon Green était sur place pour discuter des éléments mythiques qui entourent Michael. Est-il un être surnaturel ? Le cinéaste ne perd pas de temps à discuter de cet aspect de la trilogie, ce qui nous amène à l’idée que Halloween III : la saison de la sorcière pourrait obtenir une suite héritée. Longtemps Halloween Le producteur Malek Akkad est ouvert à l’idée de donner à Tom Atkins sa propre suite héritée de Daniel Challis. Apparemment, tout peut arriver.

Le cauchemar n’est pas terminé car le tueur imparable Michael Myers s’échappe du piège de Laurie Strode pour continuer son bain de sang rituel. Blessée et emmenée à l’hôpital, Laurie se bat contre la douleur alors qu’elle incite les habitants de Haddonfield, dans l’Illinois, à se soulever contre Myers. Prenant les choses en main, les femmes Strode et d’autres survivants forment une foule de justiciers pour traquer Michael et mettre fin une fois pour toutes à son règne de terreur. Halloween tue est en salles ce vendredi 15 octobre. Il sera également diffusé simultanément sur Peacock en streaming pour ceux qui ont un abonnement payant. Bonne chasse cet Halloween. Le mal meurt ce soir.

