Game of Thrones: le chef dramatique de HBO propose une mise à jour pas si positive sur la série Jon Snow

Game of Thrones se prépare à poursuivre l'expansion de son univers avec une série centrée sur l'un des personnages les plus populaires de la franchise, Jon Snow. Bien que le spectacle ne soit peut-être pas aussi assuré que les fans le pensaient.





Après l’énorme succès de Maison du Dragonqui s’est avérée tout aussi bonne que la série originale basée sur les œuvres de George RR Martin, HBO n’a pas hésité à continuer d’avancer avec d’autres projets liés à la franchise, comme le Un chevalier des sept royaumes du dragon: le chevalier de la haie série, basée sur Les Contes de Dunk et Egg. Parmi les autres histoires envisagées, il y a une émission axée sur Jon Snow, qui fonctionnera comme une suite à Game of Thrones, contrairement aux autres productions. Au départ, il semblait que ce serait l’un des projets qui atteindrait très bientôt l’écran, mais maintenant les choses ont changé.

S’adressant à Deadline, Francesca Orsi, responsable du drame de HBO, a révélé que même s’ils travaillaient toujours sur la série, ils ne sont pas encore sûrs qu’elle sortira :

« Nous travaillons juste en profondeur avec les scénaristes pour le mettre en forme pour un feu vert potentiel, mais à ce stade, non, aucune détermination quant à savoir si cela peut aller jusqu’au bout. »

Jon Snow est l’un des grands héros de l’histoire de Martin, en particulier au sein de la série, où Kit Harington est devenu l’un des protagonistes absolus de l’intrigue principale, ayant l’une des plus grandes aventures et un arc narratif plus que pertinent qui l’a amené à découvrir son Origines Targaryen.

Dans le final de la série, Jon est retourné dans le Nord et est allé au-delà du mur pour vivre avec les Wildlings, et c'est sûrement cette vie et ses aventures loin de Winterfell et de Westeros que son show suivra.





Quel autre spin-off de Game of Thrones viendra dans le futur ?

Suite à l’annonce de Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies, Martin a confirmé que les deux séries animées précédemment annoncées étaient également toujours en développement. Il n’y a pas trop de détails sur l’un d’eux, mais l’autre est L’empire d’orqui racontera l’histoire de Yi Ti, un lieu oublié dans un coin d’Essos.

Yiti était, en fait, l’un des endroits visités par Corlys Velaryon lors de ses voyages en haute mer. Le personnage que nous avons rencontré dans Maison du Dragon est connu comme Le serpent de merqui sera le titre d’une des futures séries de la franchise qui se concentrera justement sur ses aventures.

La princesse Nymeria de Dorne pourrait être une autre des protagonistes d’un avenir Game of Thrones retombées. Sa série, qui porte actuellement le nom de 10 000 naviresracontera les aventures de l’ancêtre de la Maison Martell en tant que chef d’une flotte de navires qui quittent Essos après son expulsion par les Targaryen.

Il y a encore beaucoup d’autres personnages et contes de Martin que HBO pourrait choisir d’adapter à l’écran, donc le monde de Game of Thrones a beaucoup de matériel pour continuer à se développer.