Le nouveau iCarly a été décrit comme une émission pour adultes pour les fans qui ont grandi à l’origine en regardant la série.

iCarly est officiellement de retour. Le redémarrage vient de commencer à être diffusé sur Paramount + et les scènes de jurons brisent Internet.

Peu de temps après que Paramount+ a annoncé que iCarly serait de retour, le casting a révélé que les nouveaux épisodes seraient destinés à un public plus mature. Miranda Cosgrove a précédemment déclaré à EW: « Nous avons vraiment essayé de faire ce spectacle, autant pour les fans de l’original que possible. » Pendant ce temps, Nathan Kress a déclaré à Page Six: « C’est une émission pour adultes. Ce n’est pas spécifiquement pour les enfants. »

Maintenant, les trois premiers épisodes d’iCarly sont sortis et les téléspectateurs sont secoués après avoir vu Carly jurer à l’écran pour la première fois.

Les fans d’iCarly le perdent à cause du serment lors du redémarrage. Image : Paramount+

Dans les nouveaux épisodes, Carly, qui a maintenant la fin de la vingtaine, décide de redémarrer son iconique iCarly série Web et il y a une scène dans laquelle Carly cite son nouvel ami Harper et dit: « C’est comme si Harper disait toujours, ‘Tu dois changer ça sur une chienne' » Jerry la regarde alors confuse, et Carly dit: « Je Je ne le dirai plus jamais. » Harper ajoute ensuite: « C’était mignon cependant. Vous avez essayé. »

La scène est assez hilarante et les fans vivent pour la façon dont l’équipe derrière le redémarrage a réussi à faire il plus adulte sans sacrifier ce qui a rendu iCarly si divertissant en premier lieu. Un fan a tweeté: « Je ne m’attendais pas à ce que Carly dise » salope « ou jure d’ailleurs, mais je suis là pour ça ?? Ce renouveau d’iCarly est ****** génial. »

Un autre a ajouté : « Le #iCarly le redémarrage est ce que le redémarrage de Lizzie McGuire était censé être. » L’année dernière, Disney + a annulé le redémarrage de Lizzie McGuire après avoir craint qu’il ne soit « trop mature ».

Je ne m’attendais pas à ce que Carly dise « salope » ou jure d’ailleurs, mais je suis là pour ça ?? Ce renouveau iCarly est ****** génial. xD pic.twitter.com/wnSBHNlTrZ – Alexandre Trevino (@TrainerTrevino) 18 juin 2021

#ICarly était tout ce que je voulais et plus encore ! L’alchimie avec l’ensemble du casting, une bonne raison pour laquelle Sam n’est pas là, les blagues que j’ai en fait ricané à plusieurs reprises, Carly traitant quelqu’un de garce, Miranda donnant une performance d’une vie, LE BUDGET. je n’ai rien de mal à dire pic.twitter.com/M58MlD3LaN – Jolt⚡ (@JAIchemist) 17 juin 2021

le #iCarly reboot est ce que le redémarrage de Lizzie McGuire était censé être. – Ouvertement noir (@jaelyndashiell) 17 juin 2021

Il ne s’agit pas seulement de jurer dans le redémarrage d’iCarly non plus. S’adressant à Page Six pour savoir si le nouveau redémarrage comportera ou non des scènes de sexe, Jerry Trainor a déclaré: « Nous allons suivre cette ligne, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas être super brut… mais oui, ça va être des situations sexuelles. » Iconique.

De nouveaux épisodes d’iCarly sont diffusés sur Paramount+ tous les jeudis.

Que pensez-vous de la iCarly redémarrer ?

