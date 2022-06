The Last of Us, série HBO : la première image montre les cliqueurs

La première image de la prochaine série de »Le dernier d’entre nous » produit par HBO. Bien que la photo se concentre principalement sur Joel et Ellie, interprétés par Pierre Pascal Oui Bella Ramsey respectivement, vous pouvez voir la présence de deux « clickers », les humains infectés qui sont apparus dans le premier jeu vidéo original de « The Last of Us ».

Cette première image est tirée exactement d’une scène de jeu vidéo, Joel et Ellie se cachant dans ce qui semble être un musée à la périphérie de la ville de Boston, dans le Massachusetts. Dans le jeu vidéo, cette section est un chapitre intense dans lequel les deux protagonistes sont séparés, Joël devant combattre une grande horde d’infectés pour la retrouver.

Ça pourrait aussi vous intéresser : ‘Alice in Borderland’ : Netflix dévoile les premières images de sa deuxième saison

La série »The Last of Us » a été initialement annoncée en 2014, mais ce n’est qu’en 2021 que hbo max a confirmé qu’il était entré en production. La première saison consistera en un total de 10 épisodes, adaptant son histoire du jeu PlayStation original, basé sur un script écrit par le développeur. le chien méchant et le co-créateur de la série Neil Druckmann avec Craig Mazin.

Druckmann est actuellement coprésident et co-scénariste / producteur exécutif de Naughty Dog, ainsi que réalisateur de la première saison de « The Last of Us », dont le tournage a été confirmé en novembre 2021.

Sorti en 2013 par Naughty Dog, le jeu vidéo »The Last of Us » suit un passeur nommé Joel, qui se voit confier la tâche de prendre soin d’Ellie, une jeune fille de 14 ans qui semble être immunisée contre le Cordyceps virus qui a dévasté l’humanité pendant près de vingt ans et a transformé les États-Unis en un environnement post-apocalyptique. En 2020 la suite intitulée »Le dernier d’entre nous, partie II », continuant l’histoire et où l’on peut rencontrer une Ellie plus adulte.

Vous pourriez également être intéressé par : « Arcane » : comment le développement de la série League of Legends a vu le jour

HBO Max se concentrera principalement sur le premier jeu de la franchise, avec Pascal dans le rôle de Joel Miller et Ramsey dans le rôle d’Ellie Williams, qui a qualifié ce rôle de « le plus grand de toute sa carrière ». Le tournage de l’épisode pilote s’est terminé en octobre 2021, et selon le réalisateur de l’épisode, Kantemir Balagovles fans peuvent s’attendre à ce que l’adaptation sur petit écran soit diffusée plus tôt que prévu.

La production de « The Last of Us » devrait se terminer en juin 2022. La série sera diffusée sur HBO et HBO Max en 2023, bien qu’aucune date n’ait été fixée.