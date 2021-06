Cet Acer Aspire 5 quadricœur de 15,6 pouces ne coûte que 300 € pour Prime Day

C’est Prime Day, et vous espériez faire une bonne affaire sur un ordinateur portable à emporter, le voici. Le détaillant en ligne vend une version Ryzen 3-powered de l’Acer Aspire 5 pour 300 €, soit 100 € de réduction sur le prix habituel pour les membres Prime. Cette offre dure jusqu’à la fin de la journée du lundi 21 juin.

Ce modèle particulier d’Acer Aspire 5 est un choix intelligent et économique pour les tâches informatiques quotidiennes telles que la navigation sur le Web, la messagerie électronique, les applications de productivité, l’exécution d’une présentation PowerPoint ou la détente avec un film à la fin de la journée. Et grâce à Alexa intégré, vous pouvez consulter votre calendrier, créer des listes, écouter de la musique, consulter la météo et plus encore, le tout à l’aide de commandes vocales.

Acer a chargé cet ordinateur portable avec un écran 1080p de 15,6 pouces, 4 Go de RAM (un peu à l’étroit, mais raisonnable compte tenu du prix du budget) et un SSD NVMe rapide de 128 Go pour le stockage (idem), tandis que le quad-core AMD Ryzen 3 3350U devrait fournir suffisamment de puissance pour les tâches informatiques quotidiennes. Pour les ports, l’ordinateur portable dispose de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A standard, un USB 3.2 Gen 1 Type-C, un USB 2.0 (idéal pour connecter une souris ou une imprimante), une sortie HDMI, Ethernet et une prise casque. Vous bénéficiez également de quelques bonus intéressants pour un ordinateur portable aussi peu coûteux : un clavier rétroéclairé et un lecteur d’empreintes digitales compatible Windows Hello.

Prêt à l’emploi, cet Acer Aspire 5 exécute Windows 10 en mode S, ce qui signifie qu’il ne peut exécuter que des applications préinstallées et des applications Windows Store. Cela dit, si vous souhaitez profiter de l’expérience Windows complète, il est facile d’effectuer une mise à niveau à sens unique ; consultez notre tutoriel sur la façon de passer de Windows 10 en mode S à Windows 10 Home complet.

Vous recherchez des offres sur un ordinateur portable avec plus de puissance ? Consultez notre tour d’horizon des meilleures offres sur les ordinateurs portables de milieu de gamme pour le Prime Day 2021.

