À l’intérieur du drame et des rumeurs présumés de Hunter Schafer et Jacob Elordi, ils refusent de filmer ensemble

Alors que le drame se réchauffe à l’écran pour la série à succès « Euphoria » de HBO, il semble que la même chose puisse être dite pour le drame hors écran.

Un autre nouvel épisode de « Euphoria » a été créé hier soir, et comme d’habitude, les fans aux yeux d’aigle se sont tournés vers les médias sociaux avec leurs prédictions et leurs théories pour les épisodes à venir.

Il y a de nombreux scénarios dans la saison deux qui n’ont pas encore été abordés, y compris la relation compliquée entre Nate et Jules qui a été introduite pour la première fois dans la saison un.

Les fans n’ont pas tardé à spéculer sur le fait que les téléspectateurs pourraient ne jamais obtenir de résolution entre Nate et Jules, car Jacob Elordi et Hunter Schafer auraient refusé de filmer des scènes ensemble pour la saison deux.

Jacob Elordi et Hunter Schafer auraient des drames et ne s’entendent pas.

On suppose que les deux, qui avaient une amitié étroite lors du tournage de la première saison de » Euphoria « , se sont disputés et ne voulaient pas filmer ensemble dans la saison deux.

Jacob Elordi et Hunter Schafer se sont désabonnés sur les réseaux sociaux.

Selon un article de Reddit, un fan a partagé sa théorie selon laquelle Schafer et Elordi pourraient ne plus s’aimer.

Les deux acteurs se comblaient souvent d’éloges sur les réseaux sociaux, aimaient et commentaient les publications de l’autre, et allaient même à des événements ensemble.

« Jacob [would] parler de la façon dont sa personne préférée dans le casting était Hunter et qu’ils parleraient quatre heures sur le plateau et se tiendraient », a écrit l’utilisateur de Reddit.

« Jacob a même fait [two] messages sur IG ([they were] supprimé à la mi-octobre du coup lol). »

« [One] photo où il tenait la main de Hunter et se regardait, et un autre post où ils filmaient la scène RAVE de l’épisode 7 et ils se regardaient et même Hunter a commenté le message coeurs et emojis de fleurs.

Cependant, toutes leurs interactions se sont arrêtées en octobre 2019, à peu près au moment où Zendaya et Elordi ont été photographiés à plusieurs reprises, suscitant des rumeurs selon lesquelles les deux sortiraient ensemble.

Selon le post de Reddit, c’est à peu près à la même époque que Schafer et Elordi ont cessé de s’aimer les publications Instagram de l’autre, suscitant des théories de fans selon lesquelles quelque chose a dû se passer entre les acteurs, provoquant des tensions sur le tournage de « Euphoria ».

Schafer a finalement abandonné Elordi sur Instagram en 2021, alimentant davantage les rumeurs selon lesquelles les deux n’étaient plus en bons termes.

Des sources affirment que Sam Levinson a modifié le scénario afin que Hunter Schafer et Jacob Elordi n’aient pas à filmer ensemble.

Apparemment, depuis qu’Elordi et Schafer ne s’entendent plus, Sam Levinson, le réalisateur et scénariste de « Euphoria », a réécrit et remplacé le personnage de Sydney Sweeney, Cassie, dans un scénario qui devait à l’origine mettre en vedette Jules et Nate.

Cela a laissé de nombreux fans mécontents étant donné que Levinson avait introduit une relation complexe entre Nate et Jules que beaucoup espéraient être développée et expliquée dans la nouvelle saison.

Cependant, au début de Schafer et Dominic Fike déclenchant des rumeurs de rencontres, le compte de potins de célébrités Deux Moi a posté que Dominic et Schafer « s’embrassaient » et « dansaient » dans un restaurant aux côtés de leurs co-stars Alexa Demie et Jacob Elordi.

De même, Elordi et Schafer ont été vus interagir lors de la première de la saison deux, il est donc possible que les rumeurs ne soient que des rumeurs.

Sam Levinson a été fortement critiqué pour avoir écarté des personnages.

La réaction contre le manque de scénario de Jules / Nate survient après que les fans ont déjà critiqué le créateur de la série pour ne pas avoir suivi les autres intrigues de la première saison.

Beaucoup ont partagé leur frustration que Kat Hernadez, qui est jouée par Barbie Ferreira, et Chris McKay, qui est joué par Algee Smith, n’aient apparemment pas autant de temps d’écran que lors de la première saison.

Ferreira et Levinson auraient eu des désaccords lors du tournage de la saison deux, incitant Levinson à écrire le personnage de Ferreira sur de nombreux épisodes, tandis que Smith a révélé qu’il n’avait pas parlé à Levinson du rôle que son personnage jouera dans la saison à venir.

