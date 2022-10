Le mariage de Luis Miguel : est-ce réel ?

célébrités

Le mariage apparent de Luis Miguel avec la femme d’affaires Paloma Cuevas a fait sensation. Mais est-ce réel ?

© GettyLuis Miguel

Au-delà du fait qu’il a toujours été l’un des chanteurs les plus importants de l’industrie musicale, Luis Miguel est tombé dans l’oubli après s’être retiré de la scène. Cependant, son retour avec la série Netflix, qui porte son nom et raconte sa vie, a opéré un grand changement. Eh bien, grâce à cela, l’interprète était à nouveau sous les projecteurs, mais comme si cela ne suffisait pas, ses relations amoureuses aussi, qui étaient nombreuses.

Malgré une carrière musicale longue et dévouée, Luis Miguel il a aussi un long répertoire d’amour. Le soleil du Mexique, comme on l’appelle dans le monde, a réussi à devenir un idole au fil des ans. De même, leurs relations ont créé une tendance et ont toujours été très commentées par les médias. Eh bien, à plus d’une occasion, il a été impliqué dans des scandales pour ce type de lien.

Tel est le cas du dernier d’entre eux. C’est parce qu’une rumeur a circulé il y a des mois selon laquelle Luis Miguel je sortirais grottes de colombe. Cette Espagnole est une créatrice de haute couture et bien connue dans son pays. Aussi, bien sûr, un ami du chanteur depuis des années. Bien que, la vérité est que l’interprète et la mondaine se sont rencontrées grâce à son ex-mari et son grand ami, le torero Enrique Ponce.

C’est ce qui a suscité une grande intrigue : qu’ils se connaissent depuis si longtemps et comment Ponce prendrait la nouvelle relation entre son ami et son ex. Et, bien qu’aucun d’eux n’ait jamais confirmé l’information, ils ne l’ont pas niée non plus. En fait, il semble maintenant qu’ils soient allés chercher plus. En effet, au cours des dernières heures, il est apparu que l’auteur-compositeur-interprète aurait offert une bague de fiançailles à Paloma et qu’ils planifieraient un mariage pour l’année prochaine.

Aussi, il y a quelques jours, elle a partagé une image du Mexique dans laquelle on la voit avec une bague de fiançailles à la main. Cette information a complètement surpris les fans des deux car, comme si cela ne suffisait pas, ils prévoiraient deux mariages : un dans son pays et un dans le sien. Cependant, beaucoup ont commencé à se demander à quel point il est vrai que Luis Miguel a donné une bague de fiançailles.

Il faut se rappeler que dans ses relations précédentes, il ne s’est jamais marié, sauf lorsqu’il était lié à Aracely Arámbula. Bien que, dans ce cas, il n’ait jamais livré de bague ou qu’il n’y ait aucune preuve qu’elle ait jamais existé. Pour cette raison, maintenant, tout indique que l’engagement a plus de véracité depuis qu’elle a été vue avec un échantillon d’un futur mariage. Bien sûr, la réalité est qu’aucun d’eux n’a jamais fini de le confirmer.

