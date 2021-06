Elite : qu’est-il arrivé au personnage de Miguel Herrán ?

Les adeptes de Élite ils sont habitués aux personnages qui quittent la série. Cependant, dans le cas de personnage de Miguel Herrán, Christian Exposito, le doute planait sur les raisons de son départ. Certains se demandent pourquoi il ne fait pas partie de la quatrième saison. Cette dernière entrée de Élite introduit de nouveaux personnages et nombreux sont ceux qui ont élevé la voix pour demander le retour de Christian.

À quand remonte la dernière fois que le personnage est apparu dans la série ? Pendant les événements du premier épisode de la saison deux. A cette occasion, Christian a été renversé par une voiture lors d’une sortie nocturne et a été hospitalisé en Suisse avec les frais payés par le père de Carla. L’explication de sa disparition de la série était pour le moins vague.

Qu’est-il arrivé à Christian?







Un peu de mémoire : pôle tué accidentellement Marin et il a dit Carla et Christian. Alors, ils ont détenu Grand frère injustement pour ce crime et pendant la deuxième saison de l’émission, avec une grande charge de conscience, Christian il voulait avouer tout ce qu’il savait sur le crime. Alors qu’il se rendait au commissariat, l’accident s’est produit.

Déjà dans la troisième saison de Élite, le personnage ne réapparaîtrait plus, ce qui a fortement attiré l’attention des fans de la série et encore plus des adeptes du personnage de Miguel Herran.

Se pourrait-il que dans la quatrième saison, il revienne? Sûrement beaucoup de fans de la série se sont demandés. La dernière entrée de Élite introduit plusieurs personnages : le nouveau directeur de l’école et ses fils, Patrick, Ari et Mencia. Aussi Philippe Florian Von Triesenberg. Pendant ce temps, l’acteur Miguel Herran était dédié à son personnage dans La Casa de Papel, Rio, qui fermera une étape avec la cinquième saison de cette série. Retourner à Exposition chrétienne?