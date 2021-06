Les fans de parcs et loisirs célèbrent Nick Offerman et Aubrey Plaza à l’occasion de leur anniversaire commun

Parcs et loisirs étoiles Nick Offerman et Aubrey Plaza reçoivent tous les deux beaucoup d’amour sur les réseaux sociaux alors que les fans célèbrent les deux stars le jour de leur anniversaire commun. Dans la série comique à succès, Offerman a joué le rôle de Ron Swanson, le directeur du département Parks and Rec de la ville de Pawnee, dans l’Indiana. Les fans connaîtront également Plaza pour son rôle de stagiaire apathique April Ludgate, qui finit par être embauchée comme assistante de Ron.

Il s’avère que Offerman et Plaza sont également des amis d’anniversaire dans la vraie vie. Avec une profonde appréciation pour eux deux, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour rendre hommage au Parcs et loisirs étoiles en l’honneur de l’occasion. En postant un groupe d’images du couple ensemble, un fan a écrit : « Beaucoup de retours heureux à deux de mes personnes préférées dans le monde, Aubrey Plaza et Nick Offerman, tous deux fêtant leur anniversaire aujourd’hui. »

De nombreux retours heureux à deux de mes personnes préférées au monde, Aubrey Plaza et Nick Offerman, qui célèbrent tous deux leur anniversaire aujourd’hui.

– Jamie pic.twitter.com/j7i5IC9QXR – Dernière sortie vers nulle part (@LASTEXITshirts) 26 juin 2021

« Bonne fête à Nick Offerman et Place Aubrey de Parcs et loisirs« , dit un autre fan.

Bonne fête à Nick Offerman et Aubrey Plaza of Parks and Recreation. pic.twitter.com/q8L9CnWczs – bombadil (@bombadil6) 26 juin 2021

Un autre article pour Offerman se lit comme suit : « Le 26 juin 1970, c’est l’anniversaire de l’acteur, écrivain et comédien américain Nick Offerman, qui a écrit un jour : » Bon sang, on vous a donné une vie sur cette belle planète ! et fais quelque chose !' »

Tagging Offerman, un autre fan a tweeté, « passe un merveilleux anniversaire, joyeux et sain maintenant et pour toujours. joyeux anniversaire NICK !!! »

@Nick_Offerman passez un anniversaire merveilleux, heureux et en bonne santé maintenant et pour toujours. joyeux anniversaire NICK !!! – olivia michele roi (@olivia6192) 26 juin 2021

Reconnaître Plaza, un autre Parcs et loisirs fan a déclaré: « Aujourd’hui est l’un des jours les plus importants de l’histoire, car un être humain incroyable est né. joyeux anniversaire au seul et unique [Aubrey Plaza]! nous t’aimons tellement ! »

#NewProfilePic // #AubreyPlaza :

aujourd’hui est l’un des jours les plus importants de l’histoire, car un être humain incroyable est né.

joyeux anniversaire au seul et unique @evilhag !

nous vous aimons tellement flipper! 🎊 pic.twitter.com/hqW3QD6YOW — shawne || JOYEUSE JOURNÉE DE SOIRÉE !!💗🎊 (@lizzietoesucker) 26 juin 2021

Et un autre fan raconte cette histoire : « Moi découvrant [Plaza]c’est demain l’anniversaire de : ‘Aubrey Plaza et moi sommes tous les deux cancéreux ?! J’aime ça pour nous. Mon mari : ‘ça explique pourquoi vous vous ressemblez autant. J’aime aussi la façon dont vous l’avez dit comme ça. Joyeux anniversaire à mon actrice préférée ! »

Je découvre @evilhag l’anniversaire est demain : « Aubrey Plaza et moi sommes tous les deux des cancers ?! J’aime ça pour nous. »

Mon mari : « ça explique pourquoi vous vous ressemblez autant. J’aime aussi la façon dont vous l’avez dit comme ça. »

😂😂😂 Joyeux anniversaire à mon actrice préférée ! pic.twitter.com/d8sPBsemGF – Le grand bisexuel SpookyRayne 🏳️‍🌈 (@SpookyRayne) 26 juin 2021

Créé par Greg Daniels et Michael Schur, Parcs et loisirs diffusé à l’origine pendant sept saisons entre 2009 et 2015. La série suit les membres du département des parcs dans la ville fictive de Pawnee dans l’Indiana. Avec Offerman et Plaza, la série met en vedette Amy Poehler, Rashida Jones, Paul Schneider, Aziz Ansari, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir, Retta et Billy Eichner. Le casting de Parks and Rec s’est réuni l’année dernière pour une réunion spéciale pour la charité diffusée sur NBC.

Ces jours-ci, Offerman co-anime la série de compétitions de téléréalité NBC le faire aux côtés de Poehler. Il dirige également le casting de la nouvelle série animée Fox Le Grand Nord, qui a été créée en janvier et a depuis été renouvelée jusqu’à la saison 3. Quant à Plaza, elle a joué dans des films comme Ingrid va vers l’ouest, Un jeu d’enfant, et Ours noir, et a eu un rôle récurrent en tant que méchant dans Légion. Offerman et Plaza expriment également les personnages de la sitcom animée Duncanville sur Renard.

Joyeux anniversaire à Nick Offerman et Aubrey Plaza ! Pour revisiter l’humour de Ron Swanson et April Ludgate, vous pouvez regarder chaque épisode de Parcs et loisirs sur Paon. Vous pouvez également trouver de nombreux autres messages d’hommage aux deux acteurs sur Twitter.

Joyeux anniversaire à Aubrey Plaza et Nick Offerman ! 🎂 pic.twitter.com/S8P40xYs1n – Cait (@MilkC__) 26 juin 2021

Joyeux 51e anniversaire à #NickOfferman 🎉 Nick est surtout connu pour jouer #RonSwanson au #ParcsEtLoisirs! L’acteur est marié à Megan Mullally qui incarne l’ex-femme irrésistiblement manipulatrice de son personnage, Tammy. Tout comme Ron, Nick est un menuisier accompli dans la vraie vie ! pic.twitter.com/ARBceT6Jcc – Cinémas en ligne (@CinemasOnline) 26 juin 2021

joyeux anniversaire aubrey plaza je ne peux pas croire qu’aujourd’hui soit ton anniversaire tu es né aujourd’hui félicitations joyeux anniversaire – evie (@obckendrick) 1er avril 2021

#AUBREYPLAZA: JOYEUX ANNIVERSAIRE AUBREY !! 🥳🎂🎉🎈

Je t’aime tellement. ure ma sorcière préférée. J’espère que tous vos souhaits d’anniversaire se réaliseront !

l’amour,

ta petite sorcière ari@evilhagpic.twitter.com/cs9Wtjz65D — ari | ANNIVERSAIRE HAGS ! (@hagdeevil) 26 juin 2021

#AUBREYPLAZA

aujourd’hui c’est son anniversaire, elle devient une vieille sorcière !!!!!! pic.twitter.com/5OGBsY1Kal – les médias de ron swanson (@mommygummies) 26 juin 2021

