JoJo Siwa est apparue plus tard dans une autre vidéo TikTok dans laquelle les fans pensent qu’elle confirme qu’elle est sortie.

JoJo Siwa est actuellement à la mode en ligne car les fans pensent qu’elle vient de sortir via TikTok.

Hier soir (20 janvier), JoJo Siwa s’est rendue à TikTok pour publier une vidéo de sa synchronisation labiale sur « Born This Way » de Lady Gaga. Cependant, ce n’était pas n’importe quelle partie de la chanson utilisée par JoJo. Dans le clip viral, JoJo interprète spécifiquement la partie «peu importe la vie gay, hétéro ou bi, lesbienne, transgenre» de la chanson, avec des détails arc-en-ciel (le symbole de la fierté) sur tous ses vêtements.

Bien sûr, les fans de JoJo sauront déjà qu’elle porte des couleurs arc-en-ciel tout le temps. En outre, il est possible qu’elle soutienne simplement la communauté LGBTQ + en publiant la vidéo ou en stannant simplement Gaga. Cependant, elle est apparue plus tard dans une autre vidéo de TikTok qui a amené les fans à croire qu’elle faisait partie de la communauté LGBTQ +.

LIRE LA SUITE: Le jeu de cartes pour enfants «inapproprié» de JoJo Siwa a été retiré des magasins à la suite d’une réaction violente



Les fans de JoJo Siwa pensent qu’elle vient de sortir dans une vidéo TikTok. Photo: Allen Berezovsky / , @jojosiwa via TikTok

Peu de temps après que JoJo a publié la vidéo, son ami Kent Boyd a partagé une autre vidéo avec JoJo. Celui-ci a été tourné à Pride House LA, une maison TikTok spécialement conçue pour les créateurs LGBTQ +. Non seulement cela, mais la vidéo montre JoJo dansant sur « Now You’re One of Us » de Paramore aux côtés de quatre créateurs queer notables de TikTok, dont Kent lui-même.

Presque tous les commentaires sur les deux vidéos sont des fans qui demandent si JoJo vient de sortir et ils se sont rapidement rendus sur Twitter. Un fan a tweeté: « AI-JE JUSTE TÉMOIGNAGE DE LA VIDÉO DE JOJO SIWA, JE SUIS SI HEUREUX ?????? »

JoJo a depuis aimé un tweet dans lequel Anastasia Golovashkina a tweeté la vidéo de JoJo avec la légende: « 🏳️‍🌈 @itsjojosiwa est sur la bonne voie, elle est née de cette façon 💕 ».

James Charles a également commenté sous la vidéo TikTok de JoJo: « Je suis tellement heureux pour vous ».

C’est un gros problème si c’est ce que je pense … JoJo Siwa est extrêmement populaire auprès des enfants. Et comme quelqu’un vient de le souligner, si c’est ce que je pense que c’est, elle le fait à l’apogée de sa renommée lorsqu’elle vend des arènes. pic.twitter.com/oD2YehbZwu – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 21 janvier 2021

la façon dont jojo siwa n’a pas à acheter de merch arc-en-ciel lgbt bc elle a déjà tous les produits arc-en-ciel imaginables, elle est une reine du budget futuriste pic.twitter.com/Dh9mMDdx3L – haydn ❀ BLM (@gayghostin) 21 janvier 2021

le tl entier est juste ‘JOJO SIWA CAME OUT ???’ juste un rappel de ne pas l’étiqueter à moins qu’elle ne le fasse elle-même 🙂 / nm – juin ?? (@pogayn) 21 janvier 2021

Il est important de noter que si JoJo est sortie, elle n’a pas encore mis d’étiquette sur sa sexualité et elle n’en a pas besoin. Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

