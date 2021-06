Bien plus que Black Widow : toutes les premières sur Disney+ pour juillet 2021

Le second semestre 2021 commence et les plateformes de streaming ont encore beaucoup à parier dans leur combat pour diriger l’industrie. Disney+ sera loin d’être en reste car il se prépare un mois de juillet avec des premières importantes. Sans aucun doute, Black Widow de Marvel attire tous les regards, mais il y aura d’autres sorties qui vous feront aussi faire attention. Consultez la liste complète !

Le film de Scarlett Johansson se profile comme le point culminant du mois car ce sera le premier film de la phase 4 du MCU et le début d’un film de franchise sur le service de streaming. Il sortira le 9 juillet en même temps en salles et sur la plateforme aura un surcoût. Vérifiez les prix ici.







Les sorties de Marvel ne s’arrêteront pas là car les deux derniers épisodes de Loki arriveront en juillet. Les 7, et 14, la série qui fait fureur au catalogue depuis son arrivée connaîtra la fermeture définitive. Le spectacle de Tom Hiddleston a encore beaucoup à dévoiler et les derniers chapitres promettent d’être captivants.







De plus, Disney aura le débarquement de l’un de ses films les plus attendus : Croisière dans la jungle. Même la bande est comparée à Pirates des Caraïbes car il est également basé sur une attraction de parc d’attractions. Dwayne Johnson et Emily Blunt vedette dans cette super-production qui sera présentée en première dans les salles et sur Disney + avec Accès Premier le 30 juillet.







Une autre arrivée qui a suscité beaucoup d’attentes est la série Socios y hounds, inspirée du célèbre film de Tom Hanks 1989. Le programme mettra en vedette la performance de Josh picorer et suivra un jeune détective nommé Scott tourneur et son fidèle chien Beasley qui commencent à enquêter sur le meurtre d’un vieil ami, le propriétaire de Hooch.

Toutes les premières de séries et de films sur Disney + pour juillet 2021

Croisière dans la jungle | 30 juillet (avec frais supplémentaires)

Verre | 2 juillet

Absolument fabuleux | 9 juillet

Veuve noire | 9 juillet (avec frais supplémentaires)

La planète des singes | 9 juillet

Origine de la planète des singes | 16 juillet

Marvel Rencontrez Spidey et sa super équipe | 21 juillet

L’aube de la planète des singes | 23 juillet

Guerre pour la planète des singes | 30 juillet

Monstres au travail | 7 juillet

Loki | 7 et 14 juillet

Partenaires et chiens | 21 juillet

Marvel Legends Épisode 9 | 7 juillet

Empire, saison 4 | 7 juillet

Mon père, le tueur du zodiaque | 14 juillet

La course au bout du monde | 14 juillet

Le corps du crime | 14 juillet

Father Made in Usa, nouveaux épisodes | 14 juillet

Comment créer une attraction | 21 juillet

Chip and Chop : la vie dans le parc | 28 juillet

La vie en morceaux | 28 juillet

Dernier avertissement | 28 juillet

Retourner les rôles avec Robin Roberts | 28 juillet

Documentaires

Hip-hop découvert | 7 juillet

La vallée du succès | 21 juillet

Jouer avec les requins | 23 juillet

Les secrets du requin bouledogue | 23 juillet

Requin contre surfeur | 23 juillet

Requin contre thon | 23 juillet

Requin contre baleine | 23 juillet

Requins et volcans | 23 juillet

L’été de l’âme | 30 juillet