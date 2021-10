Le deuxième épisode de la nouvelle série dramatique à succès d’ITV, Promenade Hollington,diffusé ce soir (6 octobre). Voici combien d’épisodes supplémentaires de la série captivante vous pouvez vous attendre.

Promenade Hollington est centré sur deux sœurs, Theresa (Anna Maxwell Martin) et sa sœur aînée, Helen (Rachael Stirling).

Les sœurs très unies sont les piliers sociaux de cette banlieue apparemment endormie, qui est bientôt réveillée par le mystère entourant la disparition d’un jeune garçon.

Au fur et à mesure que le drame progresse, des fissures commencent à apparaître dans la vie du protagoniste et Theresa commence à craindre que son fils de 10 ans n’ait quelque chose à voir avec la disparition du garçon.

Combien y a-t-il d’épisodes de Hollington Drive ?

Le premier épisode est sorti le 29 septembre et est disponible en streaming sur ITV Hub. Les dates de diffusion restantes sont les suivantes :

Deuxième épisode – Mercredi 6 octobre à 21h

Épisode trois – Mercredi 13 octobre à 21h

Épisode quatre – Mercredi 20 octobre à 21h.

Tous les épisodes sont disponibles en streaming sur ITV Hub après leur diffusion.

Récapitulatif de l’épisode 1 de Hollington Drive

Le drame s’ouvre par une chaude nuit d’été sur Theresa, Helen et leurs familles profitant d’un barbecue, dont nous réalisons plus tard qu’il s’agit du calme avant la tempête.

Les enfants de 10 ans de Theresa et Helen, Ben (Fraser Holmes) et Eva (Amelie Bea Smith), demandent à aller jouer dans le parc voisin, au grand dam de certains adultes, y compris Theresa. Quand ils ne rentrent pas chez eux à temps, Theresa part à la recherche des enfants et les trouve en train de se battre à la lisière d’une zone boisée.

Son instinct lui dit que quelque chose de terrible a dû se produire et peu de temps après, il est rapporté qu’un garçon de 10 ans local, Alex Boyd, a disparu et qu’une enquête policière est ouverte.

Theresa commence à remarquer que son fils devient de plus en plus renfermé avec une humeur sombre et elle craint qu’un événement traumatisant passé ne les rattrape enfin.

Hollington Drive : le fils de Theresa devient de plus en plus renfermé suite à la nouvelle de la disparition d’Alex. (Crédit : ITV)

Pendant ce temps, à côté, la directrice de l’école Helen est forcée de faire face aux défauts qui s’aggravent au sein de sa propre maison : un mari apathique et désengagé (Peter McDonald) ; une jeune fille sous le choc ; et une école pleine d’étudiants et de personnel, tous traumatisés par l’horreur de la disparition suspecte d’Alex.

Les résidents de Hollington Drive sont obligés d’aider à la recherche de l’enfant disparu, mais Theresa craint que son propre fils n’ait été impliqué d’une manière ou d’une autre dans ce qui est arrivé à Alex.

Hollington Drive : Que va-t-il se passer dans l’épisode 2 ?

En parlant du deuxième épisode, ITV a taquiné: « Theresa et Helen essaient toujours de donner un sens aux histoires contradictoires des enfants lorsque Hollington Drive est à nouveau secoué: un corps a été retrouvé.

« Alors que l’enquête policière s’intensifie et que la spéculation balaie la communauté, Theresa est-elle prête à mentir pour protéger son fils ? »