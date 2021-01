Hayley Williams a confirmé que Paramore est toujours ensemble et que de la nouvelle musique arrive.

Les fans de Paramore arrêtent de s’inquiéter du défi de la rupture du groupe. Hayley Williams a confirmé que cela « ne se produit pas ».

Depuis que Hayley Williams a déclaré que Paramore n’avait pas l’intention de sortir de la nouvelle musique en 2019, les fans s’inquiètent de leur séparation. Hayley, Taylor York et Zac Farro ont annoncé plus tard qu’ils prenaient une pause pour passer du temps l’un avec l’autre en tant qu’amis et «être juste». Hayley a depuis sorti son premier album studio solo acclamé par la critique Pétales pour armure.

Les fans n’ont pas besoin de spéculer sur le fait que Paramore se sépare. Hayley vient de mettre fin aux rumeurs de rupture.



Hayley Williams met fin aux rumeurs de rupture de Paramore. Image: @yelyahwilliams via Instagram, alimenté par Ramen

Vendredi dernier (1er janvier), Hayley a partagé une collection d’essais sur lesquels les gens avaient écrit Pétales pour armure. Elle a tweeté: « Longue lecture, surtout si vous n’êtes pas fan de moi / mon album solo lol. Mais j’ai vraiment apprécié ces essais sur Petals For Armor et heureuse de reconnaître certains des noms des personnes qui ont pris le temps de les écrire . merci à tous d’avoir digéré le disque, en tant qu’œuvre. gbye 2020 « .

Remarquant la longueur du tweet, un fan a alors répondu: « Omg, je pensais que Paramore se séparait. » Hayley a ensuite rassuré le fan en mettant fin aux rumeurs de rupture de Paramore une fois pour toutes. Elle les a retweetés et a ajouté: « lol vous êtes tous inquiets à ce sujet depuis trop longtemps.

Si ce n’était pas assez excitant, Hayley a récemment tease que la nouvelle musique de Paramore était en route. En espérant qu’ils reviennent dans les prochains mois.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle musique de Paramore?

