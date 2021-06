Rapport sur les ovnis : le gouvernement ne peut pas expliquer 143 des 144 objets volants mystérieux

Le gouvernement américain ne peut pas expliquer 143 des 144 cas d’objets volants non identifiés signalés par des avions militaires, selon un rapport de renseignement très attendu publié vendredi.

Ce rapport, publié par le bureau du directeur du renseignement national, était destiné à faire la lumière sur le mystère de ces dizaines d’objets volants, repérés de 2004 à 2021, mais a plutôt déclaré qu’il ne disposait pas de données adéquates pour mettre tous sauf un d’entre eux dans une catégorie.

Ce UAP – abréviation de « phénomènes aériens non identifiés » – était un gros ballon qui se dégonflait, selon le rapport.

« Les autres restent inexpliqués », ajoute le rapport, demandé par le Congrès.

Bien que le rapport indiquait explicitement qu’une activité « inhabituelle » avait été signalée à plusieurs reprises, il n’excluait pas non plus que ces incidents étaient le résultat d’erreurs ou d’« usurpation d’identité ».

« Dans un nombre limité d’incidents, l’UAP aurait semblé présenter des caractéristiques de vol inhabituelles. Ces observations pourraient être le résultat d’erreurs de capteur, d’usurpation d’identité ou de perception erronée de l’observateur et nécessiter une analyse rigoureuse supplémentaire », indique le rapport.

Le rapport ne mentionne pas les extraterrestres ni même fait vaguement allusion à une explication extraterrestre pour les observations rapportées, mais précise qu’une grande partie des phénomènes peuvent être au-delà des moyens existants dont le gouvernement dispose pour identifier de tels objets.

Un haut responsable du gouvernement américain a déclaré avant la publication du rapport vendredi que « Nous n’avons aucune indication claire qu’il existe une explication non terrestre pour eux – mais nous irons là où les données nous mèneront ».

Le responsable a ajouté : « Nous n’avons aucune donnée indiquant que l’un de ces phénomènes aériens non identifiés fait partie d’un programme de collecte étranger et nous n’avons aucune donnée indiquant une avancée technologique majeure par un adversaire potentiel. »

Un phénomène aérien non identifié dans une vidéo militaire américaine. DoD / To The Stars Academy of Arts & Science

Le mois dernier, parlant du prochain rapport, des responsables ont déclaré à NBC News que le gouvernement n’avait pas exclu la possibilité que les objets volants vus par les avions militaires américains soient des avions très avancés développés par d’autres pays. Ces responsables ont également déclaré que les objets ne semblaient pas être la preuve d’une technologie américaine secrète, mais n’ont pas non plus définitivement exclu cela.

Cependant, le rapport – le résultat d’une disposition dans le projet de loi de secours et de crédits pour les coronavirus de 2,3 billions de dollars que l’ancien président Donald Trump a signé l’année dernière – a déclaré que ces « phénomènes aériens non identifiés » représentaient des problèmes de sécurité des vols et des problèmes potentiels de sécurité opérationnelle. Certaines parties du rapport sont restées classifiées.

« Il existe un large éventail de phénomènes que nous observons et qui sont finalement classés dans la catégorie UAP. Il n’y a pas une seule explication à l’UAP, c’est plutôt une série de choses », a déclaré vendredi le haut responsable américain.

Le ministère de la Défense a créé le Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés en août pour enquêter et « avoir un aperçu » de la « nature et des origines » des objets volants non identifiés. Plus tôt cette année-là, le ministère de la Défense a déclassifié trois vidéos prises par des pilotes de la Marine – une de 2004 et deux de 2015 – qui montraient des objets mystérieux volant à grande vitesse dans le ciel.

« Les phénomènes aériens observés dans les vidéos restent caractérisés comme » non identifiés « », ont déclaré des responsables du Pentagone dans un communiqué à l’époque.

Les trois vidéos avaient fuité des années plus tôt, mais les responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils avaient déclassifié les images pour « dissiper toute idée fausse du public sur le fait que les images qui circulaient étaient réelles ou non, ou s’il y avait plus ou non dans les vidéos ».

Aucun incident ou vidéo supplémentaire n’a été publié vendredi dans le cadre du rapport.

Selon le rapport, 18 incidents ont été signalés dans lesquels les PAN observés présentaient une sorte de « modèles de mouvement ou de caractéristiques de vol inhabituels », y compris la propulsion ou une autre technologie qui n’était pas évidente et qui pourrait être améliorée. Onze des incidents signalés étaient des quasi-accidents avec des avions militaires, selon le rapport.

« Certains PAN semblaient rester stationnaires dans des vents en altitude, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyen de propulsion discernable », indique le rapport, décrivant ces incidents. « Dans un petit nombre de cas, les systèmes d’avions militaires ont traité l’énergie radiofréquence (RF) associée aux observations d’UAP », ajoute le rapport.

Le rapport a également indiqué qu' »il y avait un certain regroupement d’observations d’UAP concernant la forme, la taille et, en particulier, la propulsion » et que « les observations d’UAP avaient également tendance à se regrouper autour des terrains d’entraînement et d’essai américains ».

Le rapport, cependant, a conclu que « cela peut résulter d’un biais de collecte en raison d’une attention ciblée, d’un plus grand nombre de capteurs de dernière génération fonctionnant dans ces domaines, des attentes de l’unité et des conseils pour signaler des anomalies ».

Toutes les vidéos des incidents qui ont été publiées jusqu’à présent restent inexpliquées, selon le rapport.

Le rapport a noté que la quantité limitée de données anecdotiques – par opposition aux données scientifiques – et les incohérences dans les rapports en raison de l’absence d’un système standardisé rendent l’évaluation des ovnis un défi.

« La quantité limitée de rapports de haute qualité sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP) entrave notre capacité à tirer des conclusions fermes sur la nature ou l’intention de l’UAP. Le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés (UAPTF) a examiné une gamme d’informations sur les UAP décrites aux États-Unis. rapports militaires et IC (Communauté du renseignement), mais parce que les rapports manquaient de spécificité, ils ont finalement reconnu qu’un processus de rapport unique et personnalisé était nécessaire pour fournir suffisamment de données pour l’analyse des événements UAP », indique le rapport.

« Franchement, nous avons encore un peu de travail à faire pour vraiment évaluer et traiter la menace posée par l’UAP », a déclaré vendredi le haut responsable américain. « Tous les UAP ne sont pas la même chose. »

Le Pentagone, selon le rapport, préférerait s’appuyer sur une approche scientifique et fondée sur les données pour collecter des informations sur l’UAP, plutôt que sur les observations anecdotiques rapportées par les avions militaires.

À cette fin, le bureau du directeur du renseignement national et le Pentagone s’efforcent de créer une nouvelle stratégie de collecte pour normaliser les rapports de données sur les ovnis, selon le rapport. Les agences ont déclaré qu’elles informeraient le Congrès de leurs progrès dans les 90 prochains jours, selon le rapport.

Dans un communiqué publié après la publication du rapport, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que le bureau du renseignement avait reçu l’ordre d’élaborer un plan pour officialiser cette mission.

Les législateurs des deux parties ont demandé au gouvernement de faire davantage pour enquêter.

« Les États-Unis doivent être en mesure de comprendre et d’atténuer les menaces pesant sur nos pilotes, qu’elles proviennent de drones, de ballons météo ou de capacités de renseignement adverses », a déclaré le président de la commission sénatoriale du renseignement, le sénateur Mark Warner, D-Va. « Le rapport plutôt peu concluant d’aujourd’hui ne marque que le début des efforts pour comprendre et éclairer ce qui cause ces risques pour l’aviation dans de nombreuses régions du pays et du monde. »

Le sénateur Marco Rubio, le plus haut républicain de ce comité, a ajouté: « Ce rapport est une première étape importante dans le catalogage de ces incidents, mais ce n’est qu’une première étape. »

« Le département de la Défense et la communauté du renseignement ont beaucoup de travail à faire avant que nous puissions réellement comprendre si ces menaces aériennes présentent un grave problème de sécurité nationale », a ajouté Rubio, qui a poussé le gouvernement à mener le rapport sur les ovnis.

Le président du House Intelligence Committee, le représentant Adam Schiff, D-Calif., a déclaré: «Nous devrions aborder ces questions sans idées préconçues pour encourager une analyse approfondie et systématisée des risques potentiels pour la sécurité nationale et la sécurité des vols posés par des phénomènes aériens non identifiés, qu’ils soient le résultat d’un adversaire étranger, de phénomènes atmosphériques ou aériens, de débris spatiaux ou de tout autre chose.