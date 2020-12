Les fans de Paramore pensent que le groupe vient de laisser entendre qu’ils reviennent en 2021

Hayley Williams, Taylor York et Zac Farro semblent avoir laissé échapper que les fans peuvent s’attendre à un nouvel album de Paramore bientôt.

C’est toujours une bonne journée pour être un fan de Paramore, mais aujourd’hui c’est particulièrement bien car la nouvelle musique de Paramore semble être en route.

Paramore a choqué les fans en 2019 après que Hayley Williams, Taylor York et Zac Farro ont annoncé que le groupe ferait une pause. Dans un communiqué, ils ont déclaré: « Merci d’avoir compris que nous prenons une très belle pause après avoir grignoté pendant près de 15 ans. C’est tellement bon d’avoir un moment pour simplement » être « . » Ils l’ont terminé en écrivant: « Paramore pour toujours. Nous t’aimons ».

Depuis, Hayley a sorti un album solo acclamé par la critique, mais il semble que Paramore pourrait être prêt à revenir en tant que groupe.



Paramore laisse entendre qu’ils pourraient sortir un nouvel album en 2021. Image: Fueled By Ramen, Michael Loccisano / pour Live Nation

Pendant le week-end (12 décembre), The Tonight Show avec Jimmy Fallon a posté un sketch sur Twitter de Jimmy plaisantant sur Taylor Swift sortant un autre album surprise cette année. Vendredi, Taylor a publié Toujours, un album sœur pour Folklore, et Jimmy a plaisanté à propos de Taylor sortant plus d’albums avec des titres comme Sycomore, Sophomore, en outre, Pottermore et Julianne Moore.

Jimmy a terminé le croquis en disant que Paramore avait sorti un nouvel album appelé Taylor Swift. Remarquant le sketch, Paramore a retweeté Le spectacle de ce soir ajoutant: « jimmy, ne réveille pas encore les stans de pmore 👁 ». Hayley a également publié le sketch de Jimmy dans ses propres histoires Instagram et a retweeté le tweet de Paramore sur sa page Instagram.

Naturellement, toute la ParaFamily est en train de la perdre. Une personne a tweeté: « Je vais passer les deux prochains jours à réfléchir à ce que » pour l’instant 👁 « signifie ». Un autre a ajouté: « pas paramore qui me redonne espoir ».

j’aime que Hayley dise «ne réveillez pas les paramore stans» comme si nous n’avions pas tous fait l’équivalent émotionnel d’un quart de nuit alimenté par la caféine – eleanor (@elearor) 13 décembre 2020

Dans une récente interview de Rolling Stone, Hayley a révélé que les choses qu’elle attend le plus une fois la pandémie terminée sont: « Paramore montre et transpire avec des étrangers. » Elle a également déclaré qu’elle espérait qu’en 2021 « la musique rock continuera sa belle remontée au premier plan de la conscience musicale de tous ».

Compte tenu de tout cela, il semble probable que nous pourrions obtenir un nouvel album de Paramore dès l’année prochaine.

