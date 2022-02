La nouvelle avance "Jurassic World : Dominion" montre des dinosaures régnant sur la planète

in

Universal Pictures a partagé une bande-annonce impressionnante pour Jurassic World : Dominion où l’être humain descend un échelon dans la chaîne alimentaire. Les personnages classiques reviennent !

©IMDBSam Neill comme Alan Grant

La franchise Monde jurassique a poursuivi avec succès l’histoire commencée avec la trilogie originale de parc jurassique. En ce sens, les personnages d’Owen Grady (Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) a dû faire face à des créatures, qui n’étaient pas exactement des dinosaures, mais plutôt des êtres génétiquement créés pour surprendre les visiteurs du parc à thème qui montre le retour de ces animaux au présent comme le indomitus rex.

Maintenant et après les événements qui ont eu lieu à Jurassic World : Royaume Déchu, ces créatures se reproduisent dans le monde entier, mettant en danger les humains qui luttent pour leur survie contre un ennemi qui revient sur la planète après 65 millions d’années. La nouvelle avance domination commence par des phrases familières de John Hammond et Ian Malcolm (Jeff Goldblum), le plus emblématique : « La vie trouvera un chemin ».

Les dinosaures revendiquent la Terre comme la leur.

L’un des points forts de cette nouvelle entrée dans la franchise est le retour des personnages de la trilogie classique sur les dinosaures et leur rencontre avec les humains : parc jurassique. Dans ce cas, nous verrons Ellie Sattler (Laura Dern) recherche son ex-partenaire Alan Grant (Sam Neil) avec une mission qui les mettra sûrement du mauvais côté d’une mâchoire pleine de dents acérées.

L’action se déroule dans différentes parties du monde et les dinosaures semblent s’être bien adaptés à la planète qui a évolué au cours des 65 millions d’années depuis qu’ils étaient les propriétaires légitimes de la Terre. Maintenant, ils doivent dévorer les humains pour récupérer ce qui leur appartenait dans le passé. C’est ainsi qu’on voit apparaître de dangereux vélociraptors dans la neige ou un T-Rex lors d’un drive-in.

Owen et Claire sont sous la garde de Maisie Lockwood, la petite-fille du millionnaire Benjamin Lockwood, qui est le premier clone humain confirmé. Ils doivent le protéger en raison de l’intérêt qu’il peut susciter pour certains éléments obscurs qui circulent en toute impunité dans l’industrie scientifique, le tout dans le cadre de la reproduction des dinosaures à travers la planète.

