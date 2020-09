Ancien sixième au classement mondial: un joueur de tennis professionnel rend public le cancer

Carla Suarez Navarro lutte contre le cancer des ganglions lymphatiques. L’ancienne joueuse du top 10 rend cela public, tandis que ses collègues de l’US Open veulent retrouver un peu de normalité. L’Espagnol a annulé sa participation au tournoi du Grand Chelem – “pour des raisons de santé”.

La joueuse de tennis espagnole Carla Suarez Navarro souffre d’un cancer des ganglions lymphatiques et doit subir six mois de chimiothérapie. Cela a été annoncé par l’ancien numéro six du classement mondial sur Twitter. L’homme de 31 ans a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin, une tumeur maligne du système lymphatique. Il y a une semaine, l’Espagnole a annoncé qu’elle n’assisterait pas à l’US Open “pour des raisons de santé”. Maintenant, l’ancien joueur du top 10 a rendu public le diagnostic.

“Je dois faire face à une réalité compliquée. Il est temps d’accepter cela et d’essayer d’avancer avec confiance sur avis médical. Je serai toujours positif malgré l’adversité”, a écrit Suarez Navarro. “La patience et la confiance m’ont guidé tout au long de ma carrière. Ce n’est certainement pas mon adversaire le plus facile. Mais je ferai de mon mieux.” En décembre dernier, elle a annoncé qu’elle mettrait fin à sa carrière après 2020.

De nombreux collègues ont immédiatement reçu des paroles encourageantes. “Si je connais quelqu’un qui peut gérer ça, c’est bien vous”, a écrit Petra Kvitova, double vainqueur de Wimbledon, de République tchèque sur les réseaux sociaux: “Vous êtes un combattant et un grand champion avec beaucoup d’énergie positive.” La numéro deux mondiale Simona Halep a écrit: “Je pense à vous et je sais qu’une personne forte et spéciale comme vous peut y arriver.” Il y avait également des encouragements de Novak Djokovic. “Je ne doute pas que vous passerez à travers ça”, a tweeté le 17 fois champion du Grand Chelem: “Restez positif et revenez bientôt.”

Suarez Navarro participe à la tournée WTA des meilleurs joueurs de tennis du monde depuis 2003 et a remporté deux tournois pendant cette période. En 2019, elle n’avait joué que quelques tournois, mais à Wimbledon, elle a atteint le deuxième tour. En février, Suarez Navarro, qui passera son 32e anniversaire à l’hôpital le 3 septembre, a atteint son meilleur classement mondial avec la sixième place.