C’est Ablo, l’une des meilleures applications que vous pouvez installer sur votre Android

Avec plus d’un million de téléchargements, Ablo est l’une des meilleures applications Android, ** même récompensée par Google en 2019 **, lorsqu’elle a été choisie comme l’une des meilleures applications de cette année.

Ainsi, Ablo est une application qui se démarque parmi les autres, offrant une plateforme sociale avec un design attrayant et format ingénieux avec lequel vous pouvez vous faire des amis partout dans le monde.

Ablo, le réseau social qui vous permet de vous faire des amis dans le monde

Selon ses développeurs, Ablo est une application qui vous permet de vous connecter avec des personnes du monde entier. Contrairement aux autres réseaux sociaux, cette application permet converser avec d’autres personnes, être dans le pays où ils se trouvent et quelle que soit leur langue, car Ablo traduit les chats et les appels vidéo en temps réel pour faciliter les conversations.

Une fois l’application installée, la première étape nécessaire sera créer un nouveau compte ou se connecter à un compte existant. Pour cela, il faut entrez un numéro de téléphone et une adresse e-mail* avant de configurer le profil utilisateur avec des données telles que notre date de naissance, adresse, image de l’utilisateur et d’autres données.

Une fois le processus terminé, l’application elle-même nous dirige vers l’écran principal, formé par une grande carte qui occupe tout l’écran du terminal, et à travers laquelle nous pouvons nous déplacer pour trouver des contacts d’autres pays avec lesquels discuter. Ce faisant, nous pouvons commencer à discuter, soit par chat ou appel vidéo, ou « Voyage » vers la prochaine destination.

Se familiariser avec l’application est facile, car son fonctionnement est simple et intuitif –Sauf pour un autre problème de connexion–. Cela, ajouté à la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes rapidement et de manière relativement anonyme, ne rend pas étrange de déduire pourquoi elle est devenue l’une des applications du moment, et toute une tendance sur YouTube.

L’application est peut télécharger totalement gratuit. Cependant, Ablo contient des achats dans l’application qui sera utilisé pour débloquer certains éléments pour profiter au maximum de l’expérience lorsqu’il s’agit de rencontrer de nouvelles personnes utilisant cette plate-forme. Le prix de ces derniers varie de 1,99 à 199,99 euros. Il est disponible sur iOS et Android.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂