"Fond noir de Ma Rainey": Viola Davis & Chadwick Boseman en pleine forme

Une pensée mélancolique ne peut jamais être complètement secouée en regardant « Ma Rainey’s Black Bottom »: Le drame Netflix est le dernier film avec la star de « Black Panther » Chadwick Boseman. L’acteur est décédé en août 2020 à la suite d’un cancer du côlon. Mais Boseman dit au revoir avec un bang: dans « Ma Rainey’s Black Bottom » lui et sa collègue Viola Davis offrent une performance qui vous tombe sous la peau.

La « mère du blues » et le rêveur

Ma Rainey est une star, Levee aimerait l’être.

L’intrigue de « Ma Rainey’s Black Bottom » se concentre sur une seule journée d’été chaude et humide à Chicago dans les années 1920. Dans un studio d’enregistrement, un manager et le propriétaire du label attendent l’arrivée de la «mère du blues», Ma Rainey (Viola Davis), et de son jeune entourage. Des enregistrements de certaines chansons du chanteur de blues sont prévus, mais le musicien laisse mijoter les hommes blancs et les membres de leur groupe dans la chaleur.

En attendant, le tromboniste Cutler (Colman Domingo), le pianiste Toledo (Glynn Turman) et le bassiste Slow Drag (Michael Potts) s’amusent aux ambitions du trompettiste Levee (Chadwick Boseman), qui rêve d’avoir son propre groupe et le sien Jouer des compositions. Cependant, ce rêve place Levee dans une confrontation directe avec Ma Rainey lui-même, qui ne se contente pas de voler la série.

La lutte pour l’épanouissement personnel contre toutes les restrictions sociales, le racisme et les cicatrices qu’il laisse sur l’âme des gens sont de plus en plus des thèmes centraux au cours du film. Et tandis que le fan se bat toujours contre les températures accablantes, l’action à l’intérieur des murs du studio d’enregistrement devient de plus en plus chaude et les émotions débordent …

Vraiment grand théâtre

La vraie Gertrude « Ma » Rainey a vécu de 1886 à 1939.

En termes d’espace, le réalisateur George C. Wolfe limite délibérément l’intrigue au studio et à son environnement immédiat. Les personnages sont au premier plan, les signes extérieurs ne sont importants qu’en tant qu’expression de leur position sociale et de leur évolution.

Une porte verrouillée devient un symbole pour tout l’avenir d’un personnage: cette nouvelle voie s’ouvrira-t-elle? Et si oui, où va-t-il? C’est à propos de quoi? Le film reste proche du style d’une mise en scène, dans la lignée de la pièce d’August Wilson de 1982, qui sert de modèle. Au fait: la chanteuse nommée Gertrude « Ma » Rainey était réelle, mais elle est la seule personne réelle qui apparaît dans la pièce de Wilson.

« Ma Rainey’s Black Bottom » fait partie du cycle de Pittsburgh du dramaturge, qui se compose de dix parties et dans lequel l’oppression des Afro-Américains dans l’histoire des États-Unis est discutée ainsi que l’influence culturelle importante de ce groupe de population. Un autre de ces morceaux est « Fences », que Denzel Washington a filmé en 2016 – également avec Viola Davis comme actrice. Cette dernière a reçu à la fois un Oscar et un Golden Globe pour sa prestation. Le fait que Denzel Washington soit également impliqué en tant que producteur sur « Ma Rainey’s Black Bottom » devrait donc augmenter les chances qu’il pleuve à nouveau des récompenses pour Davis.

Viola Davis comme Ma Rainey: plus qu’une simple diva

Quand Ma Rainey est dans la pièce, tout le monde a une trace!

Et Viola Davis a vraiment remporté des prix pour sa performance d’actrice, car elle parvient à gagner constamment de nouvelles facettes du personnage apparemment clairement présenté de Ma Rainey.

Ma Rainey arrive en retard, à la hauteur de sa classe, habillée à part les couronnes rayonnantes des dents, ne se laisse pas négocier et seule son opinion compte: à première vue, elle est l’incarnation de la diva excentrique. Même avec son visage luisant de sueur et en pantoufles, la version de Davis de l’icône du blues est une vraie force de la nature et tout le monde autour d’elle se rend vite compte: vous ne devriez pas jouer avec cette femme. Les regards furtifs et suspects qu’elle jette sur les gens autour d’elle suggèrent cependant que Ma Rainey a ses raisons de son comportement.

Pendant un bref instant, une fraction de seconde seulement, Ma Rainey permet alors un aperçu complet de la façade de la diva. Dans une conversation avec le membre de son groupe Cutler, elle explique épuisée: « Ils ne se soucient pas de moi. Tout ce qu’ils veulent, c’est ma voix. Eh bien, j’ai ça. »

À ce moment-là, cela devient clair: le musicien a seulement reconnu que, en tant que femme noire en Amérique dans les années 1920, elle ne doit montrer aucune faiblesse. Pour sa gestion blanche, elle ne vaut quelque chose que tant qu’elle livre en tant qu’artiste. Et donc, dans la lutte constante pour le pouvoir avec sa direction, elle ne cède jamais d’un pouce – même pas quand il s’agit d’un Coca manquant.

Sa manière de diva est une armure dans la lutte pour le respect et il faut visiblement de la force à Ma Rainey pour maintenir cette apparence dure. Dominant, inflexible, complexe – un personnage fait pour la star de « Comment s’en sortir avec le meurtre » Viola Davis.

La chanson exceptionnelle du cygne de Chadwick Boseman

Je suis une star, ça me fait sortir d'ici: Levee (devant) se voit déjà comme un grand artiste – qui doit répéter là-bas?!

Chadwick Boseman dans le rôle de Levee prouve au moins autant de charisme que l’actrice principale Viola Davis. S’il semble confiant et effronté au début, le traumatisme qui l’anime éclate rapidement. Son sourire est comme un masque qui craque de temps en temps. Tout comme Ma Rainey maintient la façade de la diva, Levee donne au bon vivant insouciant avec style. Ses nouvelles chaussures brillantes représentent ses rêves d’une vie meilleure, d’un monde meilleur – et personne ne devrait les piétiner.

Le monologue douloureux et déchirant de Levee sur son passé est l’une des plus grandes bosses de « Ma Rainey’s Black Bottom » et montre quel immense talent sommeillait dans l’acteur Chadwick Boseman. Sa performance en tant que Levee est à la fois captivante et choquante, une tempête d’émotions à laquelle on ne peut échapper. À mon avis, Boseman a vraiment mérité l’Oscar avec « Ma Rainey’s Black Bottom » – même s’il ne peut malheureusement être décerné qu’à titre posthume.

Conclusion: des tons calmes et dignes d’un Oscar

« Ma Rainey’s Black Bottom » n’est pas un film facile à digérer que le spectateur peut regarder à côté. Au lieu de cela, le drame Netflix exige toute l’attention de son public.

Les personnages peuvent sembler simples et prévisibles au début (la diva excentrique et le musicien en herbe un peu arrogant), leurs motivations complètes et leurs abîmes personnels ne deviennent évidents que plus tard. Au cours de longs dialogues tentaculaires. Si vous recherchez de l’action, vous êtes au mauvais endroit. Cependant, si vous voulez voir des acteurs qui livrent le spectacle de leur vie, vous devez absolument vous connecter.