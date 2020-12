Elon Musk a explosé après avoir partagé des pronoms moqueurs «  transphobes  »

Elon Musk, le milliardaire à la tête de Tesla et SpaceX, a été accusé de transphobie après avoir publié un meme moqueur de pronoms.

Dans une suite indésirable à son affirmation selon laquelle «les pronoms sont nuls», Musk – connu pour ses pratiques antisyndicales – a partagé un mème ridiculiser les utilisateurs de Twitter qui mettent leurs pronoms dans leur bios.

Musk a tweeté un mème d’un Redcoat britannique qui «aime opprimer» les combats pendant la guerre d’indépendance américaine, frottant ses mains couvertes de sang sur son visage, sous-titré: «Quand vous le mettez dans votre bio.

Le tweet a immédiatement suscité la controverse, d’innombrables utilisateurs accusant Musk de transphobie à peine voilée.

En tant que Britannique, je suis obligé de laisser tomber mon thé et de répandre du sang sur mon visage chaque fois que quelqu’un met ses pronoms dans sa bio https://t.co/hryXQo0gaj

.@Elon Musk tweetant de la merde transphobe parce qu’il est triste que sa fusée ait explosé ce week-end. tout cet argent et cette influence et le mieux qu’il puisse faire après un énorme échec public est de se cacher derrière son compte Twitter et d’essayer de blesser les gens. quel triste petit lâche

– Pat Reber (@patreberyeah) 14 décembre 2020