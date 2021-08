Les fans de Marvel vont-ils s’émeuter si Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont pas dans Spider-Man : No Way Home ?

La nouvelle bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison a battu des records après avoir fait venir des méchants familiers de réalités alternatives, mais que se passera-t-il si Tobey Maguire et Andrew Garfield n’apparaissent pas réellement? D’après ce que nous savons d’après la bande-annonce, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tente de restaurer l’identité secrète de Peter Parker en modifiant le passé. Cela ouvre le multivers avec des conséquences désastreuses, notamment l’arrivée de super-vilains de différents univers cinématographiques.

merveille les fans attendent l’introduction du multivers en direct dans le MCU depuis le film d’animation Spider-Man : dans le Spider-Verse a rencontré un grand succès en faisant équipe avec plusieurs Spider-Men. Il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles Maguire et Garfield s’associaient à Tom Holland dans Pas de chemin à la maison, mais ce n’est pas encore officiellement confirmé. L’année dernière, un représentant de Sony a déclaré à ET que « ces rumeurs de casting ne sont pas confirmées », et la société ne s’en est pas occupée depuis.

La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home nous donne une confirmation officielle que Doc Ock (Alfred Molina) est de retour de Sam Raimi Spider-Man 2, nous donnant un coup de feu clair sur le super-vilain. Electro de Jamie Foxx de L’incroyable Spider-Man 2 est également taquiné avec ses boulons de signature montrés en train d’exploser des voitures de police. À tout le moins, nous savons que Holland’s Spidey sera obligé d’affronter certains des méchants de la Homme araignée et L’incroyable Spider-Man univers cinématographiques. Il reste à voir comment les autres Spider-Men seront pris en compte, ou si Holland les remplacera simplement en combattant seuls leurs ennemis respectifs.

Il y a eu des signes dans le passé que cette unité ne se produira pas. En décembre dernier, Holland a déclaré à Esquire que les deux acteurs « n’apparaîtraient pas dans ce film. eux à garder de moi. Mais pour l’instant, non. Ce sera la suite du Homme araignée les films que nous avons réalisés. »

Pour sa part, Tobey Maguire n’a pas parlé des rumeurs car il garde un profil plutôt bas ces jours-ci. Il est également très sélectif dans ses rôles, car il n’est plus apparu dans un film depuis 2014 Sacrifice de pion. Il est possible qu’on lui ait proposé de revenir sous le nom de Peter Parker et qu’il l’ait refusée pour une raison quelconque. Si tel est le cas, Marvel pourrait penser qu’il ne vaudrait peut-être pas la peine de faire le gimmick multiple de Spider-Men si un seul des deux acteurs précédents se présentait.

Dans tous les cas, Andrew Garfield a catégoriquement nié qu’il apparaisse dans la suite. En mai, l’acteur a rompu son silence sur le Pas de chemin à la maison rumeurs en affirmant qu’il « n’a toujours pas reçu d’appel » de quiconque est impliqué. Il a admis qu’il serait intéressé, espérant qu’il ne gâcherait pas ses chances en en parlant, mais Garfield était catégorique sur le fait qu’il n’était pas impliqué.

« Je ne peux parler pour rien d’autre, mais pour moi-même. Ils font peut-être quelque chose, mais je n’ai pas d’appel », a déclaré Garfield à Josh Horowitz sur le Heureux Triste Confus Podcast. « » Je vois à quelle fréquence Spider-Man est à la mode et c’est comme si les gens paniquaient. Et je me dis simplement « les gars, les gars, les gars » – j’aimerais pouvoir parler à tout le monde et dire: « Je vous recommande de vous détendre. » J’aurais déjà reçu un appel. C’est ce que je dis. »

Dans une interview séparée avec Access Hollywood, Garfield a ajouté: « J’ai entendu toutes les rumeurs sur tout et pour être franc, je pense que c’est une idée vraiment cool. Mais en tant que fan, tout comme un pur fan, c’est une idée vraiment cool. . Mais oui, comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas quelque chose qui… Je déteste avoir la responsabilité de décevoir les gens. Ce n’est pas quelque chose sur quoi on m’a posé des questions ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, ne jamais dire jamais . »

Compte tenu de tout ce que nous savons, il semble plus probable qu’improbable que Maguire et Garfield reviendront, car seul amener leurs méchants à la place serait une taquinerie plutôt cruelle pour les fans. Vous ne pouvez pas non plus reprocher à Sony de garder leur éventuelle inclusion secrète, car il est impératif de garder quelques secrets pour l’expérience théâtrale. La même chose peut être dite pour Holland niant leur implication, Maguire restant silencieux et Garfield jouant peut-être timidement. Vous ne pouvez pas non plus contester les résultats, et la bande-annonce a très bien réussi à battre des records même sans confirmation officielle de Maguire et Garfield.

Parce que la précédente apparition de Spideys est maintenant plus une attente qu’un espoir, il est probable que de nombreux fans de Marvel seront profondément déçus par Spider-Man : Pas de chemin à la maison si le duo ne se lance pas. Même si tout le reste du film est solide, la controverse qui s’ensuit pourrait entraîner un attentat à la bombe et une réaction généralisée sur les réseaux sociaux. Une fois que le mot est sorti, cela peut même affecter considérablement les ventes de billets, car l’anticipation de voir les trois Spider-Men ensemble est ce qui vend vraiment le film pour de nombreux fans.

Les fans de Marvel pourraient bien se révolter si Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont pas là Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il peut sembler plus probable qu’improbable que nous les voyions dans le film dans une certaine mesure, mais juste au cas où, n’entrez pas dans le théâtre avec vos espoirs trop haute. Nous saurons tous avec certitude ce qui se passera lorsque la suite attendue sortira en salles le 17 décembre 2021.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man