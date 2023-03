Tout savoir sur le fusil semi-automatique Stingray dans Resident Evil 4 Remake

Il existe un grand nombre d’armes que Leon peut utiliser dans le Remake de Resident Evil 4 peut se défouler beaucoup. L’un des plus populaires porte le nom Raie et est un fusil semi-automatique. Dans cet article, nous vous expliquerons pourquoi cet outil de mise à mort est si populaire auprès des joueurs, comment vous l’obtenez et où vous pouvez trouver des mises à niveau pour celui-ci. Guide.

Resident Evil 4 Remake : tout ce que vous devez savoir sur la Stingray

Certaines armes sont vraiment difficile de mettre la main dessus, soit parce que les déverrouiller nécessite des efforts épouvantables de votre part, soit parce qu’ils coûtent très cher, soit parce qu’ils sont très bien cachés dans l’univers du jeu de Resident Evil 4 Remake. Et ceux que vous pouvez obtenir sans trop d’efforts sont généralement plus utiles.

Pas si la carabine semi-automatique Stingray, qui est très populaire auprès de nombreux joueurs. Cette arme est très facile à obtenir, elle n’est pas offensivement chère et ses statistiques parlent d’elles-mêmes. Probablement le fusil le plus fiable du jeu a une capacité de munitions assez élevée et une cadence de tir supérieure à la moyenne.

En termes de dégâts, cela ne peut pas vraiment se comparer à cela SR M1903 mesurer, oui tirs à la tête entraînent également la mort instantanée de la plupart des ennemis. Parce que la Stingray en visant nettement plus stable reste, c’est l’arme préférée de ceux qui ne sont pas intimidés par les nombreux monstres et au contraire en toute tranquillité Distribuer les hits.

Si vous venez de commencer avec le jeu d’horreur, vous devrez être patient jusqu’à ce que vous puissiez essayer la belle chose par vous-même, car la Stingray n’est que disponible à partir du chapitre 7. Dès lors, il peut être acheté auprès du revendeur pour 30 000 points. peut être acheté, ce qui est une véritable aubaine pour ce fusil.

Raie niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 puissance d’attaque 3.3 3,7 (20 000) 4,1 (30 000) 4,5 (40 000) 4,9 (50 000) Taille du magazine dix 12 (10 000) 14 (15 000) 16 (20 000) 18 (25 000) la vitesse de rechargement 0,84 0,93 (10 000) 1,01 (13 000) 1,09 (16 000) 1,18 (19 000) cadence de tir 0,73 0,77 (15 000) 0,81 (18 000) 0,86 (25 000) 0,92 (30 000) précision 5.40 – – – –

Avec un triple puissance d’attaque contre les points faiblesun haut pouvoir pénétrant et la possibilité différentes portées attaché, cet appareil meurtrier est parfait pour devenir chasseur de têtes. Vous pouvez également entrer pour le Stingray mise à niveau spéciale achat, ce qui double la cadence de tir.

©Capcom Co., Ltd.

Resident Evil 4 Remake : Faiblesses de la Stingray

Malgré tous les éloges que nous donnons à cette arme, nous devons nous en tenir aux faits. Le Stingray est supérieur en matière de grappin normal à moyenne et longue distance Cependant, il est inférieur aux boss et aux ennemis qui se déplacent beaucoup ou rapidement, et devrait passer à travers le CQBR Est remis, remplacé.

Même avec la mise à niveau spéciale, sa cadence de tir est tout simplement pas adapté aux boss et aux adversaires rapidesaprès tout, il y a une chance que vous manquiez et des trucs comme ça munitions gaspillées juste trop grand. À courte et moyenne portée, vous devriez donc trouver une alternative qui pourra mieux vous servir dans de telles situations.

Si vous avez besoin d’un meilleur aperçu des armes dans le jeu et où les trouver, consultez notre guide Toutes les armes de Resident Evil 4 Remake en un coup d’œil. Ici, nous vous montrons les 29 armes sur, détaillant où les trouver et tout ce que vous devez savoir sur les armes à feu.

Si vous cherchez à part ça Trucs et astuces vous chercherez dans notre guide Resident Evil 4 Remake: Procédure pas à pas et guides pour le tireur de survie trouvez ce que vous cherchez, où nous vous montrons tous les objets de collection, soyez à vos côtés dans les combats de boss, les solutions pour énigmes délicates révéler et même vous chuchoter comment Cheats dans le jeu s’applique.