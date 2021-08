La confession inhabituelle d’Anthony Hopkins sur le Silence des agneaux

Il n’y a aucun doute sur le talent que Anthony Hopkins déployés dans chaque emploi. Double vainqueur du oscar, grâce à ce qui a été fait dans Le silence des agneaux il y a 30 ans, et maintenant pour son rôle principal dans El padre, chaque oeuvre de l’artiste est hypnotique. Que ce soit en tant que père de Thor, en tant que psychopathe ou en tant que personne âgée atteinte de démence, Antoine donne 100%.

Dans une interview avec Variety, il a déclaré qu’il restait sur le papier même lorsque les caméras ne filmaient pas. (IMDb)



Cependant, il semble que pour lui le cinéma n’est plus ce qu’il était et il a donc avoué Alexis Puig dans une interview réalisée en 2014. C’était lors d’une séance de presse pour promouvoir Noé, le film dirigé par Russel Crowe qui a dirigé Darren Aronofsky. « Je ne regarde pas du tout de films. J’aimais les films et plus maintenant « , mentionné Anthony Hopkins. En fait, il a révélé qu’il n’avait même pas lu le script en entier pour Noé.

Après cet aveu, Anthony Hopkins a été consulté pour ce que ses papiers signifiaient comme Hannibal Lecter, un personnage emblématique de l’histoire du cinéma. Cependant, pour le double vainqueur de la oscar, Le Silence des agneaux « n’était qu’un film de plus ». Sa suite, quant à elle, « Ce n’était pas important, c’était juste du travail ».

Comme rappelé Alexis Puig dans le post Instagram dans lequel il a partagé les fragments de l’interview, Anthony Hopkins il n’était pas d’humeur à répondre à des questions. « Évidemment, il n’aimait pas le film dont il faisait la promotion, et ce jour-là après avoir fait deux interviews, dont celle-ci, le studio a décidé de suspendre le reste de ses rencontres avec la presse »se souvient le journaliste.

La scène inoubliable du Père qui a serré le cœur du public

Cette année, Anthony Hopkins il a reçu le prix pour Meilleur acteur aux Oscars ainsi fait comme Antoine au El padre, de Florian Zeller. L’artiste n’était pas présent à la cérémonie désordonnée et a remercié le lendemain de ses réseaux pour toute l’affection et la reconnaissance de son travail dans un incroyable drame humain qui dépeint la manière dont la démence affecte à la fois une personne et ceux qui l’entourent.

Florian Zeller a basé le film sur la pièce qu’il a créée. (IMDb)



Le chef décorateur du film, Pierre François, a dit que pour rendre la scène inoubliable à la fin où Antoine il pleure sa nourrice, désespéré, ça s’est fait en seulement deux prises. « Vous pouvez l’allumer et l’éteindre. Quand il agit, il est complètement dans son caractère et dès qu’ils disent « couper », il rit avec le reste des gens « a expliqué le réalisateur qui a également fait remarquer qu’ils étaient tous très « Respectueux » avec les processus de Hopkins face à cette scène et que le silence était tel que « Je pouvais entendre une mouche voler ».