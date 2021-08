Netflix a demandé à Adam Sandler de changer l’intrigue de son nouveau film

Dans le cadre de son contrat actuel avec le catalogue Netflix, Adam Sandler tourne « Hustle », son nouveau film. Après s’être aventurée dans le monde du golf et du football, la star de « Happy Gilmore » et « The Longest Yard » va désormais entrer sur le terrain de basket avec une équipe NBA à la recherche de nouveaux talents.

Sandler a récemment participé au programme « The Dan Patrick Show », révélant que les dirigeants de Netflix lui ont demandé d’apporter quelques modifications à l’intrigue de son film, ce qui impliquait que cette équipe d’athlètes rechercherait leur nouveau membre en Chine, ce qui n’a pas été le cas. cela aurait été du goût du grand N.

« Il n’y a pas de Netflix en Chine. Alors ils ont dit : « Pourriez-vous nous faire trouver quelqu’un en Amérique latine ou en Europe ? Donc la prochaine chose que vous savez, c’est que je suis à Majorque (Espagne) ». Sandler joue dans ce nouveau film aux côtés de l’attaquant des Memphis Grizzlies Juancho Hernangómez, que l’acteur a félicité pour sa performance dans le film, assurant qu’il le fait bien mieux que lui-même.

« Ce gars pleure au milieu de la scène, faisant ce qu’il faut, à chaque blague qu’il dit, je pense » Il l’a dit plus doucement que je ne l’aurais fait. Cela me détruit », déclare le comédien vétéran. Adam Sandler souligne que le film présente également la participation de l’équipe olympique espagnole avec l’entraîneur Doc Rivers, ainsi que d’autres stars de la NBA.

Dans « Hustle », Adam Sandler partage les crédits avec Queen Latifah, Robert Duvall et Ben Foster. Sandler a offert un peu de contexte sur la façon dont le projet est né, ainsi que sur le rôle qu’il joue dans le film. Le comédien joue un éclaireur qui est dans la ligue depuis trop longtemps et qui est très passionné par son travail même s’il ne suscite pas beaucoup d’attention.

« Il veut entraîner un jour et Robert Duvall possède l’équipe et je recrute depuis des années et Duvall dit enfin » vous savez, je vais faire de vous l’entraîneur adjoint cette année « , puis il décède et son fils, qui joue lui Ben Foster, prend le contrôle de l’équipe et il ne m’aime pas, alors il me remet sur la route », a déclaré Sandler, qui à ce stade du film rencontre le personnage de Hernangómez. Le film n’a pas encore de date de sortie.