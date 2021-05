Vera Wang sur la création de son entreprise à 40 ans: «  Je pensais qu’il était peut-être trop tard pour moi  »

Vera Wang a habillé tout le monde, des Kardashian à Michelle Obama, et les femmes du monde entier convoitent ses robes de mariée, qui coûtent des milliers de dollars.

Mais le succès de Wang – même sa carrière de créatrice de mode – la surprend toujours.

«Si quelqu’un avait dit, (je serais) la fille qui ne se serait mariée qu’à 40 ans (et) qui créerait une entreprise basée sur les robes de mariée, j’aurais ri», raconte-t-elle à CNBC Make It.

En effet, le plus grand succès de Wang est venu plus tard dans la vie. En grandissant, Wang a vécu une vie privilégiée avec ses parents immigrés chinois dans l’Upper East Side de Manhattan.

À 7 ans, elle a commencé le patinage artistique et a excellé. Mais après des tentatives infructueuses pour participer aux Jeux olympiques, Wang a finalement tourné son attention vers son autre passion: la mode.

«Cela venait de ma mère qui était étendard», dit-elle.

Wang a passé 17 ans au magazine Vogue jusqu’à perdre face à Anna Wintour pour le poste de rédactrice en chef.

Puis son mariage a eu lieu. Lorsque Wang a décidé de se marier juste avant son 40e anniversaire avec le directeur informatique Arthur Becker (ils ont divorcé depuis), elle a eu du mal à trouver une robe de mariée qu’elle aimait.

Son père voyait son point douloureux comme une opportunité commerciale. Mais Wang hésitait.

«Je pensais que c’était peut-être trop tard pour moi», dit-elle. Cependant, son père a continué à l’encourager, lui donnant même un capital de départ pour ouvrir son salon phare au Carlyle Hotel de New York en 1990.

«Il y a eu un million de jours où je me suis dit: ‘À quoi pensais-je?’ ou «Pourquoi ai-je fait ça?» », dit Wang. «Mais il y a eu beaucoup plus de jours où je me suis senti extrêmement chanceux de faire quelque chose que j’aime tant et d’apprendre de nouvelles leçons non seulement (en tant que) designer mais en tant qu’entrepreneur tous les jours.»

Aujourd’hui, il y a des boutiques de mariée Vera Wang à Londres, Tokyo et Sydney. Sa marque éponyme s’est également étendue au prêt-à-porter, aux bijoux, aux lunettes, aux chaussures, aux parfums et à la maison. Elle a des accords de licence avec Zales, Kohl’s et David’s Bridal et emploie directement plus de 200 personnes.

«Je suis l’unique propriétaire», dit Wang à propos de son entreprise. (Forbes a rapporté en 2020 que la valeur nette de Wang était d’environ 270 millions de dollars.)

À 71 ans, Wang n’a pas l’intention de ralentir. En février, elle crée une ligne de vodka en édition limitée avec Chopin.

«Je pense que le jour où je ne veux pas grandir sera vraiment le jour où j’arrêterai», dit-elle.

Ici, Wang parle des échecs, de la peur et de la difficulté à trouver la robe de mariée parfaite à 40 ans (avec un petit coup de coude de papa) l’a amenée à créer sa propre entreprise.

Sur le succès: « C’est un combat quotidien »

Pour moi, je dois être très honnête, c’est vraiment un combat quotidien. Je n’ai pas une vie bien équilibrée et bien équilibrée.

Je pense que le travail a été toute ma vie et cela m’a rendu honnêtement pertinent, fasciné, passionné, effrayé, inquiet et stressé. Mais (ma carrière) m’a permis d’avoir une vie vraiment bien remplie.

J’ai également élevé deux enfants (Cecilia Becker, 31 ans, Josephine Becker, 28 ans).

Pour tout jongler: « Je vais vers celui qui crie le plus fort »

En toute honnêteté, je vais vers celui qui crie le plus fort. Lorsque vous dirigez une entreprise, c’est comme une famille. Donc, quel que soit le bébé qui crie le plus fort, vous courez vers cet enfant.

C’est assez logique, en fait, car si quelqu’un crie très fort, quelque chose ne va pas ou quelque chose doit être réparé. C’est un peu comme ça que je fonctionne. L’établissement de priorités n’est pas toujours possible car, très souvent, il y a 10 choses qui sont tout aussi importantes. C’est juste, comment parvenez-vous à aborder autant que vous le pouvez de manière positive.

(L’entrepreneuriat) n’est pas pour tout le monde. Mais si vous aimez vraiment quelque chose, quoi que ce soit, c’est un bon début. Si vous ne l’aimez pas, vous n’y arriverez pas. Les choses peuvent devenir vraiment difficiles et les décisions seront très difficiles.

Sur sa motivation: « Je n’ai pas fait la coupe »

Quand tu te rends compte que tu [failed at something], il vous suffit d’apprendre à lâcher prise, et lâcher prise est peut-être plus difficile que de rester là-dedans.

Pour moi, la mode est devenue la prochaine passion [after skating]. Comme je l’ai dit à mon père, j’ai besoin d’une raison pour me lever le matin. J’ai besoin d’une raison pour me sentir obligé ou excité ou plein d’espoir ou même effrayé. Alors je suis allé chez Vogue.

Mais dans mon esprit, je n’avais pas obtenu ce que j’espérais. J’ai senti que, encore une fois, j’avais échoué. Je n’ai pas fait partie de l’équipe olympique. Je ne suis pas devenu rédacteur en chef de Vogue.

Je me suis vraiment reproché de ne pas avoir fait la coupe, et cela vous motive.

Lors de la création de son entreprise: « Je n’ai pas trouvé la robe de mariée que je voulais »

J’ai toujours rêvé d’être un créateur de mode, et je me suis dit, eh bien, si je ne l’essaye pas maintenant, je ne pourrais jamais le faire.

Je suis donc allé chez Ralph Lauren grâce à mes relations avec Vogue et je suis devenu directeur du design pour tous les vêtements pour femmes là-bas. Quand j’ai vu ce qu’il fallait pour construire ce genre d’empire, si j’avais été sain d’esprit, je me serais probablement arrêté là.

Mais j’ai programmé mon mariage et j’ai commencé à chercher la robe. Je n’ai rien trouvé de ce que je voulais. J’avais 39 ans, ce qui (aujourd’hui) ne semble pas si vieux pour les mariages, mais quand je me suis marié en 1989, ça l’était. Je me sentais juste ridicule de courir dans les départements de mariage et des choses comme ça.

C’était mon père, qui, quand il m’a vu passer par là juste pour trouver une robe, a dit: «Je pense qu’il y a probablement une opportunité commerciale sérieuse ici.» Il m’a encouragé à quitter Ralph et à créer ma propre entreprise.

Ici, j’ai 40 ans, je suis marié et je crée ma propre entreprise et j’essaye aussi de devenir maman. C’était sauvage.

Conseil aux jeunes: « Il suffit de commencer »

Je dis aux jeunes que la seule chose que j’espère pour eux tous, c’est qu’ils ne déraillent pas.

Tout le monde m’a dit de ne pas faire cela et de ne pas faire cela. Ce n’est pas parce que tout le monde est contre cela que vous ne devriez pas le faire. Et le regret est bien pire que de n’avoir jamais essayé et pire que l’échec.

Le fait est que vous venez de commencer. N’importe quel travail que vous prenez n’a pas à être la solution ultime. Je pense qu’un travail peut être ce que vous y apportez et le faites.

Sur le bien-être: « Ce qui vous garde jeune, c’est votre cerveau et votre esprit »

Je dirais que le travail et ensuite le sommeil sont importants pour moi. Je pense que dormir est très important pour moi, même si cela a été très perturbé par la pandémie. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est vraiment le cas.

Ce qui vous garde jeune, c’est votre cerveau et votre esprit. Je pense que c’est beaucoup plus important qu’un nouveau régime à la mode ou combien d’heures de Peloton vous faites.

Sur la haine asiatique: il est enraciné en nous de « ne pas faire d’histoires »

La mode est une entreprise très libérale. Je ne me sentais pas ciblé sur mon visage par la violence et la cruauté qui se produisent actuellement. Mais j’ai remarqué, certainement, une recrudescence au cours des cinq ou sept dernières années. Comme avec les commentaires, qui sont tout aussi cruels.

Je ne peux pas parler au nom de tous les Asiatiques, mais je dois dire que la plupart de nos cultures sont des cultures très anciennes et qu’il y a une certaine passivité vis-à-vis des Asiatiques et de la façon dont nous sommes achetés. Il est enraciné en nous de toujours être silencieux et de ne pas faire d’histoires.

Mais je suis heureux que tant d’Asiatiques partout dans le monde prennent la parole et que d’autres personnes défendent également les Asiatiques. Ce fut l’une des meilleures choses qui se soit produite, mais évidemment à un coût très mauvais et dangereux.

Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur CNBC.com.