Les données montrent que les républicains recherchent du porno transgenre en gros volumes

Selon la Human Rights Campaign, plus de 300 projets de loi anti-LGBTQ+ ont été déposés cette année 2022, dont beaucoup attaquent directement et implicitement la communauté transgenre.

Ces lois ont été principalement introduites dans des États dominés par l’influence républicaine et montrent un démantèlement de plus en plus agressif d’années de progrès vers l’égalité pour toutes les personnes LGBTQ+.

Malgré la haine manifeste envers les communautés queer et transgenres que les républicains montrent en surface, il existe un lien beaucoup plus profond entre la droite et la communauté LGBTQ+ qu’ils veulent garder secret.

Les données ont révélé que les républicains recherchent de la pornographie transgenre en gros volumes.

Selon les données compilées par Lawsuit.org et étudiées par rapport aux statistiques démographiques concernant l’alignement politique, « les républicains aiment BEAUCOUP le porno transgenre ».

L’organisation site Ahrefs.com, une plate-forme qui suit les recherches en ligne, et affirme qu’il y a environ 4,7 millions de recherches Google liées à la pornographie transgenre chaque mois.

Lawsuit.org estime que leurs données montrent que les républicains représentent le plus grand pourcentage de ces recherches.

« En fait, plus ils sont républicains », affirment-ils, « plus ils semblent aimer ça ».

Ils ont compilé les données et sont parvenus à cette conclusion en saisissant les données quotidiennes sur les tendances de recherche Google du 1er juin 2022 au 19 juin 2022, en les segmentant par zones métropolitaines et en les comparant aux tendances de vote des élections de 2020 et aux opinions publiques sur les droits des LGBT. .

Le Texas et l’Oklahoma se classent parmi les États les plus recherchés dans le porno transgenre et sont également historiquement considérés comme très républicains en termes de vote.

Ils ont fourni des cartes qui montrent les États les plus considérés comme rouges et qui ont le plus de recherches de porno transgenre, montrant une corrélation claire entre les deux.

Si cela ne suffisait pas, ils ont ajouté des lignes de tendance de régression linéaire pour mieux comprendre la « force de la corrélation ».

En utilisant des mots-clés péjoratifs comme « shemale », « tranny » et « femboy », Lawsuit.org a comparé les régions métropolitaines les plus susceptibles ou peu susceptibles de voter pour Donald Trump au nombre de recherches et a trouvé des tendances de corrélation positives pour les trois, plus cela devient rouge.

« Il existe une corrélation statistiquement significative entre le fait d’être plus républicain et le volume de recherche de porno trans, regroupés par [metro area]», ont-ils conclu dans cette section.

Ils ont également constaté que plus ils discriminent les personnes transgenres, plus ils sont enclins à rechercher de la pornographie liée à ce groupe.

En croisant les données de PRRI.org, qui enquête chaque année sur les opinions sociales et religieuses, ils ont constaté que les domaines dans lesquels les personnes qui étaient d’accord pour permettre aux entreprises de discriminer les membres LGBTQ + recherchaient davantage de porno trans.

Les républicains affirment que l’identité de genre s’éloigne du binaire est une «tendance», l’appellent un «cancer» qui se propage à travers notre pays et le comparent même au «terrorisme».

Pourtant, ce que ces tendances de recherche montrent, c’est que ces personnes fétichisent également ce groupe, les consomment pour leur propre gratification sexuelle, puis leur refusent activement les droits de l’homme.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à pratiquer un sport fictif. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter