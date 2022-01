Les camées les plus attendus que Doctor Strange 2 pourrait avoir

merveille

Apparemment, Doctor Strange dans le multivers de la folie aura de nombreuses surprises en ce qui concerne les personnages. Voici quelques rumeurs très intéressantes !

©IMDBétranger

Doctor Strange dans le multivers de la folie C’est sans aucun doute l’un des projets les plus ambitieux de la Univers cinématographique Marvel. Apparemment, l’histoire mettant en vedette Benedict Cumberbatch reviendra sur ce qui s’est passé Spider-Man : Pas de retour à la maison et nous verrons, encore une fois, des personnages d’autres réalités alternatives faire leurs débuts dans le MCU.

C’est ainsi que divers héros et méchants emblématiques de merveille rejoindra la franchise pour le délire du fandom qui a déjà pu fêter le SpiderVerse et maintenant vous aurez de nouvelles raisons d’être heureux. Par exemple, le retour de Hugh Jackman comme Wolverine sur grand écran, quelque chose que les fans demandent depuis des années. Et avec lui, certaines des versions du professeur X, bien qu’à ce stade nous ne sachions pas si celle de Patrick Stewart ou James McAvoy.

Les possibles camées de Doctor Strange 2

Trois membres des Fantastic Four originaux de Fox feraient également partie de la suite: Mr. Fantastic, Sue Storm et Human Torch. Chris Evans Non seulement il reviendrait dans le cadre de la plus ancienne famille de héros de bandes dessinées, mais il jouerait également une version diabolique de Steve Rogers : Captain Hydra. De plus, ils disent qu’un autre Hulk apparaîtrait sur la bande, probablement celui de Edouard Norton au même titre que le Spider-Man de Tobey Maguire.

Loki, après son passage intéressant sur la plateforme de streaming Disney+, ferait partie du jeu, tout comme un autre personnage des X-Men : Mystique, incarné par Jennifer Lawrence. La série animée Et si… ? marqué les adeptes de merveille et c’est pourquoi les créatifs en charge de Doctor Strange 2 ajouteraient Captain Carter au film, en l’occurrence dans la peau de Hayley Atwell.

La liste des rumeurs continue-t-elle ? Oui, peut-être que le plus surprenant de tous est celui qui pointe vers Tom Croisière en tant que variante puissante d’Iron Man qui porte trois Infinity Stones dans son armure et possède une technologie supérieure. D’autres personnages qui pourraient apparaître dans cet ambitieux projet de merveille sont Deadpool (Ryan Reynolds), le diabolique Ultron (James Spader) et peut-être le Quicksilver de Evan Peters. Impressionnant, n’est-ce pas ?

