La vidéo virale de la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt qui prouve son talent

CÉLÉBRITÉS

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a ébloui sur les réseaux sociaux dans une autre discipline que le théâtre. Découvrez comment elle est devenue l’une des filles les plus connues d’Hollywood !

© GettyShiloh Nouvel Jolie-Pitt a un talent différent de celui d’actrice.

A chaque fois qu’il fait une apparition publique, les internautes remplissent les réseaux sociaux de commentaires élogieux. Il s’agit de Shiloh Nouvelui, la fille de Angelina Jolie Oui Brad Pitt qui ces derniers mois a ébloui par sa beauté accompagnant sa mère sur les tapis rouges. Malgré cela, la vérité est que la jeune femme a un talent important dont on parle peu Et ça n’a rien à voir avec tes parents. Cette semaine, une vidéo est devenue virale qui le prouve.

L’adolescent de 16 ans il est sous les projecteurs avant même sa naissance. C’est qu’elle est la première fille biologique d’un des couples les plus célèbres de Hollywood. Depuis sa venue au monde, elle a fait parler d’elle : Jolie et Pitt, conscients des inégalités dans le monde, ont choisi d’accoucher dans un pays d’Afrique australe. Et bien que l’arrivée de ses frères ait également choqué, elle semble être la grande héritière des stars en conflit.

Quand il n’était qu’un bébé, il avait sa propre sculpture dans le Musée de cire de Madame Tussaud à New York. Tout indiquait que c’était l’une des filles les plus aimées de l’industrie cinématographique. Cependant, en 2014, il est devenu le centre de la polémique : ses parents ont dit qu’ils l’appelaient John et qu’il aimait s’habiller comme un garçon. Depuis, elle a opté pour des looks très polyvalents, affrontant les mauvais commentaires et éblouissant partout où elle passe.

Bien qu’elle soit une jeune femme, la vérité est qu’elle a déjà commencé son chemin artistique il y a longtemps : elle a participé à L’Etrange histoire de Benjamin Button et a même prêté sa voix à un personnage de Kung Fu Panda 3. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas son seul talent, puisque cette semaine une vidéo montrant son incroyable capacité à danser est devenue virale. Au rythme de vegasla chanson de Chat Doja pour lui bande sonore de Elvisexécute une chorégraphie à la perfection.

Depuis le Millennium Dance Complex à Studio CityShiloh Nouvel Jolie-Pitt portait un T-shirt imprimé de Les Beatles et il n’a à aucun moment quitté les yeux des caméras. Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit : auparavant, il dansait À propos de putain de tempsla chanson thème du moment de Lizzo. A tout juste 16 ans, la célébrité commence à construire sa propre carrière artistique qui, sans aucun doute, saura se détacher de l’image de ses parents.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂