Christopher Walken parle de son audition ratée pour Star Wars

Il y a des personnages du cinéma de télévision dont l’interprétation est si parfaite qu’on pourrait même affirmer que l’interprète en question est « né » pour réaliser une telle performance, comme dans le cas de Harrison Ford et de sa participation à la saga « Star Wars » dans le rôle de Han Solo.

Bien qu’il ait déjà eu un total de huit films dans sa carrière, ce serait l’interprétation de ce charismatique passeur d’espace qui ouvrirait les portes de la célébrité à Ford. Cependant, il n’était pas le seul à vouloir faire partie du film lors de son développement, en compétition aux côtés de James Caan, Nick Nolte, Kurt Russell ou encore Sylvester Stallone.

Un autre acteur intéressé à faire partie du film du jeune réalisateur alors jeune George Lucas était Christopher Walken, un acteur connu pour ses performances étranges et excentriques chargées d’accents forts d’origine indéfinie et de pauses gênantes pendant ses séquences de dialogue, éléments qu’ils ont. devenir une caractéristique principale tout au long de sa carrière.

Lors d’une récente conversation avec le Financial Times, Walken admet qu’il n’a jamais vraiment eu la chance de faire partie du film. « Environ 500 acteurs ont auditionné, donc ce n’était pas comme si cela tombait sur moi et sur quelqu’un d’autre », a déclaré l’acteur, qui a également auditionné pour jouer dans le mélodrame romantique « Love Story »: « Dans les deux cas, j’ai eu de la chance parce que j’étais terrible dans eux », conclut-il.

Lors d’une récente conversation avec The Guardian, Walken est heureux que ce soit Harrison Ford qui ait décroché le rôle. Après que l’intervieweur ait souligné que sa carrière avait pris un cours complètement différent, l’acteur a conclu que tout se résume à des accidents, notant qu’il a eu de bons accidents tout au long de sa carrière.

Même si Christopher Walken n’a pas réussi à faire partie de « Star Wars », cela ne veut pas dire qu’il n’a pas connu une belle carrière dans le monde du cinéma. En 1978, il a participé au film « The Deer Hunter », qui lui a valu un Oscar dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle », en plus d’avoir des apparitions emblématiques dans des films tels que « Pulp Fiction » ou « Sleepy Hollow ».