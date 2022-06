L’avocat d’Amber Heard partage l’une des premières choses que l’acteur a dites après le verdict

L’avocat d’Amber Heard a révélé l’une des premières choses que l’acteur a dites suite au verdict de son procès avec Johnny Depp.

La femme de 36 ans a été traduite en justice pour un article qu’elle a écrit en 2018, dans lequel elle affirmait qu’elle était une survivante de violence domestique.

Bien que l’article ne nomme pas Depp, il a fait valoir que c’était diffamatoire et avait un impact extrêmement négatif sur sa carrière.

En conséquence, il a poursuivi son ex-femme pour 50 millions de dollars, alors qu’elle a fait une demande reconventionnelle contre lui de 100 millions de dollars.

Après des semaines de témoignages et de contre-interrogatoires, le procès s’est terminé hier (1er juin), le jury ayant statué à l’unanimité en faveur de la Pirates des Caraïbes star, lui accordant un total de 15 millions de dollars de dommages et intérêts – plus tard réduit à 10,4 millions de dollars par le juge.

Cependant, bien qu’elle ait perdu la majorité de ses réclamations, le jury a également accordé à Heard 2 millions de dollars.

S’exprimant après le résultat, Elaine Bredehoft a déclaré au Today Show que son client était plus préoccupé par le précédent que cette affaire créerait plutôt que par la perte financière.

Elaine Bredehoft a critiqué le verdict du procès en diffamation d’Amber Heard. Crédit : Alamy

Elle a déclaré au programme: « L’une des premières choses qu’elle a dites est: » Je suis vraiment désolée pour toutes ces femmes. C’est un revers pour toutes les femmes à l’intérieur et à l’extérieur de la salle d’audience « .

« Elle en ressent le fardeau. »

Dans une interview avec Savannah Guthrie de NBC, Mme Bredehoft a déclaré qu’elle ne pouvait pas croire le verdict et a averti qu’il pourrait avoir un impact plus important plus tard.

Elle a déclaré: « C’est un revers important, car c’est exactement ce que cela signifie. À moins que vous ne sortiez votre téléphone et que vous ne filmiez votre conjoint ou votre proche en train de vous battre, vous ne serez effectivement pas cru. »

Elle a poursuivi: « Vraiment, ce qui s’est passé ici, c’est l’histoire de deux procès. Johnny Depp a intenté une action au Royaume-Uni pour la même affaire », a-t-elle déclaré en référence à l’affaire de diffamation britannique de M. Depp en 2020 contre The Sun, qui l’avait étiqueté un « batteur de femme » sur les allégations de Mme Heard.

Johnny Depp a remporté son procès très médiatisé contre son ex-femme. Crédit : Alamy

« La charge de la preuve était plus facile pour lui là-bas, The Sun devait en fait prouver que c’était vrai. Et le tribunal a conclu là-bas – et nous n’avons pas été autorisés à le dire au jury – mais le tribunal a conclu que M. Depp avait commis à au moins 12 actes de violence domestique, y compris des violences sexuelles contre Amber.

« Alors, qu’est-ce que l’équipe de Depp en a appris ? Diabolisez Amber et supprimez les preuves.

« Nous avions une énorme quantité de preuves qui ont été supprimées dans cette affaire qui était dans l’affaire britannique. Dans l’affaire britannique lorsqu’elle est arrivée, Amber a gagné et M. Depp a perdu. »

Alors que Heard était au palais de justice de Virginie pour le verdict hier, Depp était au Royaume-Uni, où il est actuellement en tournée avec la légende du rock Jeff Beck.

Johnny Depp buvant une pinte avec Sam Fender. Crédit : Twitter

Selon la stagiaire assistante manager Naomi Holliday, Depp a bu une bouteille de la célèbre Newcastle Brown Ale de la ville avant de couler une pinte de Guinness.

Elle a déclaré: « J’étais de jour et c’était une journée normale et il est juste entré. Il a franchi la porte d’entrée et s’est assis sur la table dans le coin et a eu un scran.