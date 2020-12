Les dinosaures de Jim Henson sont diffusés sur Disney + en janvier

Dinosaures arrive enfin à Disney +. Plus d’un an après le lancement du service de streaming, une date de sortie pour la série bien-aimée Jim Henson a été révélée. Marquez vos calendriers, fans préhistoriques de Henson, car l’émission sera disponible en streaming dans son intégralité le 29 janvier.

Un rapport précédent avait indiqué que la série arriverait à Disney + à l’automne. Il semble que cela ait été un peu repoussé. Dans tous les cas, ceux qui ont grandi en regardant la série dans les années 90 vont prendre un petit coup de pouce de nostalgie ici en quelques semaines seulement. Cela permettra également à une nouvelle génération de découvrir le spectacle. Le producteur exécutif Brian Henson avait ceci à dire à ce sujet dans une interview.

« Jusqu’à récemment, c’était sur Hulu et il a eu beaucoup de suite sur Hulu. Je pense que le public le trouvera plus facilement sur Disney +, ce qui est formidable. Il se trouve très bien sur Disney +. Quand ils divisaient ce qui se passe où , ils ont finalement décidé que Dinosaurs devrait être terminé sur Disney +. Je pense que cela trouvera une plus grande et nouvelle base d’audience sur Disney +. «

A l’origine diffusé sur ABC, Dinosaures créé en 1991. Il a été conçu par Jim Henson moins d’un an avant sa mort. Le spectacle se déroule à l’époque où les dinosaures régnaient sur la Terre et se concentre sur une famille; Earl Sinclair, Fran Sinclair, leurs trois enfants, Robbie, Charlene et Baby, ainsi que la mère de Fran, Ethyl.

Beaucoup de choses se passaient pendant la production de l’émission. Non seulement Jim Hesno venait de passer, mais la société Henson était en pourparlers pour être rachetée par Disney. En fin de compte, l’accord a échoué, ce qui a créé beaucoup de tension. Pendant tout ce temps, Brian Henson, à l’âge de 26/27 ans, a dû reprendre l’entreprise et trouver comment faire fonctionner le spectacle.

« C’était un spectacle qui a bénéficié d’un manque d’expérience. La façon dont nous avons décidé de faire cette série était en quelque sorte une progression de Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles que nous avons à peine fait avec de la broche et du vernis et des élastiques. Nous avions pas d’argent, c’était super rapide, et je voulais utiliser la même approche animatronique des dinosaures. En gros, il n’y avait personne qui avait l’expérience de faire ce que nous faisions. J’étais autant un expert que n’importe qui d’autre. C’était bien de rassembler tout le monde et de dire: « D’accord, cela n’a jamais été fait. Et maintenant nous allons trouver comment le faire. » «

Dinosaures pendant quatre saisons, diffusant un total de 65 épisodes. Des rediffusions ont ensuite été diffusées sur Disney Channel, ce qui a aidé l’émission à gagner en popularité et à maintenir sa longévité dans le paysage de la culture pop. Il est maintenant sur le point de rejoindre une gamme en constante expansion de programmes classiques et originaux sur Disney + qui s’est avérée être une formule gagnante au cours de la dernière année, le service comptant déjà 86 millions d’abonnés. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

