Joseph Morgan aborde les rumeurs du retour de Klaus dans la finale de Legacies

Il y a deux semaines, MovieWeb a rapporté que Legs avait été annulé, et Les journaux de vampires la saga touche enfin à sa fin. Maintenant, avec la fin de la saison 4 et le spectacle dans son ensemble si proche de la fin, la star de l’univers Joseph Morgan a commencé à taquiner que son personnage, Klaus Mikaelson, pourrait faire un retour.

Morgan a partagé une série de tweets sur son compte Twitter officiel que beaucoup pensent être des messages cryptés laissant des indices sur son retour dans la franchise. Le tweet a commencé avec l’acteur promettant qu’il n’avait « vu aucun casting de la TVDU depuis des années ». Il a ensuite enchaîné avec une vidéo de « déclaration officielle » qui, comme le tweet précédent, dénonçait les personnes à la recherche d’un sens caché.

Klaus, abréviation de Niklaus, était une figure majeure de l’univers dans son ensemble. Vampire original, hybride de loup-garou, Klause est apparu pour la première fois en tant qu’antagoniste principal sur Les journaux de vampires avant de dériver dans le domaine d’être un anti-héros. Finalement, Klaus est devenu le personnage principal de Les originaux, qui concernait sa famille et la naissance de sa fille Hope. Incarné par Danielle Rose Russell, Hope est ensuite devenu le chef de file de Legs.

Dans la finale de Les originaux, Klaus, pour protéger sa fille du fantôme d’une ancienne sorcière appelée Hollow, Klaus a absorbé l’esprit dans son corps et s’est jalonné avec un pieu en chêne blanc, l’une des rares choses qui peuvent tuer un vampire original. En ce qui concerne les décès, cela semblait certainement définitif, mais les personnages fictifs sont revenus de pire.

La fin est proche

Après la nouvelle de Legs’ fin est venue, la créatrice de la série Julie Plec a révélé que les scénaristes avaient été prévenus de l’annulation de l’émission. Bonne nouvelle pour les fans inquiets de la fin de la saison sur le cliffhanger habituel. Au lieu de cela, alors que les acteurs, l’équipe et les fans auraient pu être déçus que la série se termine, Plec a rassuré les téléspectateurs sur le fait que l’histoire se terminerait à leurs conditions et résoudrait les détails. Elle a également garanti des camées de l’extension Journal de vampire famille qui époustouflerait les fans de longue date.

En effet, la saison 4 de Legs a vu le retour de pas mal de personnages des émissions précédentes, plus que dans aucune des saisons précédentes. Claire Holt, Riley Voelkel et Nathaniel Buzolic ont tous repris leurs rôles de frères et sœurs de Klaus Rebekah, Freya et Kol Mikaelson. Charles Michael Davis, qui jouait le fils adoptif de Klaus, Marcel Gerard, et Summer Fontana, qui jouait un jeune Hope, sont également revenus. Rebecca Breeds, qui jouait l’ancienne flamme de Klaus, Aurora de Martel, avait un arc en plusieurs épisodes, contrairement aux autres qui ne sont revenus que pour un ou deux épisodes.

Avec autant d’anciens élèves de retour, il apprend certainement du crédit à la théorie selon laquelle Morgan apparaîtra dans une certaine mesure au cours des trois derniers épisodes de la saison 4. Quoi qu’il en soit, la grande finale est fixée au 16 juin 2022, mettant fin à une ère pour le CW. La chaîne diffuse les trois émissions depuis 2009, date à laquelle Les journaux de vampires première première.