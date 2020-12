La famille de Selena a répondu aux critiques de la série Netflix

La série sur la vie de Selena Quintanilla a suscité beaucoup d’attentes sur Netflix pour être un chanteur emblématique de la musique des années 90 et Depuis sa première le 4 décembre, il fait partie des plus vues sur la plateforme. Cependant, les critiques ont également plu car une partie du public a été déçue par la première. La famille de la reine du Tex-Mex a répondu à des opinions contraires et est sortie pour la défendre.

Parmi les aspects qui n’ont pas du tout convaincu, il y avait la performance de Christian Serratos dans le rôle principal. Dans ce sens, AB Quintanilla était clair et a exprimé son plaisir avec le travail de l’actrice. « Je pense que Christian fait un excellent travail pour capturer l’essence de Selena. D’après ce que j’ai vu de Christian et ce que toute la famille a vu, je peux dire que je pense voir ma sœur. »il a assuré TMZ.

Qu’a dit ABQuintanilla à propos de Selena: la série?

La lenteur des neuf premiers épisodes a également été critiquée par les téléspectateurs. Ils ont également indiqué le flata de coordination entre la lecture musicale et les lèvres de Serratos. « C’était exprès parce que la synchronisation labiale de Selena était aussi un processus d’apprentissage. Si vous allez regarder la série et que vous commencez à regarder des épisodes, Christian grandit dans cette partie parce que c’était le problème de Selena. »a commenté le frère du chanteur décédé.

Qu’a dit Suzette Quintanilla à propos de Selena: la série?

D’un autre côté, Suzette Quintanilla, qui est également productrice de la série, s’est entretenue avec ET Online et a reconnu que la première de Netflix l’avait fait pleurer lorsqu’elle se souvenait du passé. « La différence est que la série parle de notre véritable voyage en tant que famille, luttant pour comprendre et découvrir cette partie musicale de nous que nous ne savions vraiment pas que nous avions », a expliqué l’intrigue de la première saison qui se concentre davantage sur la famille que sur Selena elle-même.

Le batteur de 53 ans a également indiqué que « Cette série concerne davantage toutes les questions, les petites choses que les fans de Selena se sont demandées au fil des ans ». Dans la même interview, il a également admis que les épisodes lui avaient donné des sentiments mitigés en raison de la tristesse que le fait de ne pas avoir sa sœur lui causait.