La NASA veut des propositions pour 2 missions privées d’astronautes vers la station spatiale

La NASA recherche des propositions pour deux nouvelles missions commerciales d’astronautes à commencer dès 2022 alors que l’agence s’efforce de rendre l’espace plus accessible.

Alors que des entreprises privées comme SpaceX et Boeing commencent à envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale, la NASA s’efforce d' »ouvrir l’espace à plus de personnes que jamais », selon un communiqué de l’agence. Dans le cadre de cette campagne d’ouverture de l’espace, l’agence a annoncé aujourd’hui (14 juin) qu’elle recherche activement des propositions pour deux nouvelles missions privées d’astronautes vers la Station spatiale internationale.

« Cette année est vraiment une renaissance pour les vols spatiaux habités à la fois alors que nous transportons des astronautes de la NASA et de partenaires internationaux sur des vaisseaux spatiaux commerciaux américains vers la Station spatiale internationale et aussi alors que nous assistons à l’expansion des missions d’astronautes privés », Phil McAlister, directeur du développement des vols spatiaux commerciaux au siège de la NASA à Washington, a déclaré dans le communiqué.

« Alors que de plus en plus de personnes volent dans l’espace et font plus de choses pendant leurs vols spatiaux, cela attire encore plus de personnes pour faire plus d’activités en orbite terrestre basse, et reflète le marché en croissance que nous avions envisagé lorsque nous avons lancé le programme d’équipage commercial il y a 10 ans », a déclaré McAlister. ajoutée.

Lors d’une « mission d’astronaute privée », des engins spatiaux commerciaux, comme le Crew Dragon de SpaceX, par exemple, sont utilisés pour transporter dans l’espace des astronautes privés ou des astronautes non affiliés à une agence gouvernementale comme la NASA. Celles-ci diffèrent des missions en équipage que SpaceX a lancées (et que Boeing prévoit de lancer) vers la Station spatiale internationale dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA, car la NASA a engagé SpaceX et Boeing pour transporter des astronautes de la NASA et d’autres agences dans l’espace.

Actuellement, la NASA prévoit de soutenir deux missions d’astronautes privés de courte durée vers la station spatiale par an, selon le communiqué.

« Permettre des missions d’astronautes privés vers la Station spatiale internationale fait partie de l’objectif de l’agence de développer une économie robuste en orbite terrestre basse où la NASA est l’un des nombreux clients et le secteur privé ouvre la voie », a déclaré la NASA dans le communiqué. « Cette stratégie fournira les services dont le gouvernement a besoin à moindre coût, permettant à l’agence de se concentrer sur ses missions Artemis vers la Lune et vers Mars tout en continuant à utiliser l’orbite terrestre basse comme terrain d’entraînement et d’essai pour ces missions dans l’espace lointain. «

Avec ce nouvel appel à propositions, la NASA envisage de lancer une mission d’astronaute privée entre l’automne 2022 et la mi-2023, et une deuxième mission dans la seconde moitié de 2023. Ceux qui souhaitent soumettre des propositions devraient le faire d’ici le 9 juillet à 5 heures. pm HAE (2100 GMT). Pour d’autres questions sur la soumission de propositions, la déclaration de la NASA invite les demandeurs à envoyer un courrier électronique à [email protected]

Le calendrier exact de ces missions, dont chacune peut s’étendre jusqu’à 14 jours, dépend du trafic des engins spatiaux et des calendriers de lancement conflictuels ou de l’activité en orbite.

Ces vols proposés seront les deuxième et troisième missions d’astronaute privées vers la station spatiale après Ax-1, la première mission d’astronaute entièrement privée vers la station spatiale. La NASA et la société texane Axiom Space ont signé un accord pour cette mission, qui devrait être lancée vers la station spatiale à bord d’un vaisseau spatial Crew Dragon au plus tôt en janvier 2022.

