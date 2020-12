Qui est Justin Anderson? Tout ce qu’il faut savoir sur la coiffeuse et la meilleure amie de Kristin Cavallari (et son fils biologique)

Depuis la première du spectacle de Kristin Cavallari, Très Cavallari, en juillet 2018, les fans de Cavallari ont adoré la retrouver sur le petit écran.

À tel point, en fait, qu’il a été renouvelé pour une deuxième saison de 10 épisodes, puis une troisième saison, dont la première a eu lieu le 9 janvier 2020. Cavallari a annoncé la fin de son émission en mai 2020 juste un mois après son divorce de Jay Cutler.

Dans l’émission, Kristin a pris au sérieux les problèmes de son mariage avec Jay Cutler avec son ami / coiffeur Justin Anderson lors d’une soirée pyjama dans la deuxième saison de l’émission.

Et, au cours de la troisième saison, Anderson a parlé du drame entourant Cavallari et sa meilleure amie, Kelly Henderson.

Récemment, Anderson a révélé qu’il avait renoué avec son fils biologique, qu’il avait proposé à l’adoption alors qu’il n’était qu’un étudiant de première année à l’université, via les médias sociaux.

Qui est Justin Anderson, le coiffeur et BFF de Kristin Cavallari?

Lisez la suite pour tous les détails sur Justin Anderson et sa relation avec Kristin Cavallari, ainsi que des détails sur sa nouvelle relation avec son fils.

C’est un coiffeur.

Anderson est le coiffeur et ami de Cavallari depuis longtemps, et est devenu une présence encore plus importante dans son émission au cours de la saison 3. En fait, il est si proche de la star de télé-réalité qu’il a même déménagé à Nashville pour être plus proche d’elle.

Alors qu’Anderson est devenu un incontournable de la série et de la vie de Cavallari, il est surtout connu pour être un coiffeur de célébrités – l’un des plus recherchés d’Hollywood.

Il est très actif sur Instagram.

Il a trois comptes Instagram: un personnel, un professionnel pour montrer son travail et un juste pour son podcast, Dans la chaise, où il interviewe ses clients.

Ses clients comprennent tout le monde de Bachelier Des stars de la nation comme Kristina Schulman et Caelynn Miller-Keyes, et des célébrités de premier ordre comme Jennifer Aniston, Brie Larson et Miley Cyrus.

Il a sa propre marque de cheveux.

Il a cofondé la marque de colorants capillaires de luxe, dpHUE, et a stylé pour des magazines comme Glamour, SHAPE, ELLE, et Cosmopolite. Il a dit qu’il s’était mis à la coloration des cheveux parce qu’il était fasciné par la façon dont le soleil et la mer pouvaient transformer la couleur des cheveux.

«J’adore voir mes clients s’illuminer après que leurs cheveux soient colorés et coiffés», a-t-il déclaré dans une interview. « J’adore donner à mes clients un regain de confiance supplémentaire avec une nouvelle activité. »

Il a rencontré Cavallari quand elle avait 18 ans.

Cavallari et Anderson sont amis depuis toujours. Il l’a rencontrée à l’origine alors qu’elle commençait tout juste sur MTV Laguna beach. Puis 18 ans, elle est venue à Anderson pour aider à réparer ce qu’elle a décrit comme ses cheveux « Playboy bunny platinum ».

Il lui a donné ces vagues de plage caractéristiques pour lesquelles elle est connue depuis. Ils publient toujours de jolies photos les uns des autres sur leurs comptes Instagram respectifs aux côtés d’adorables légendes.

Il a grandi en Californie.

Anderson est né et a grandi dans le sud de la Californie, où il vivait près de l’eau. Il adorait nager et surfer, ce qui a finalement conduit à un amour pour les cheveux.

«J’étais fasciné par l’effet du soleil sur les cheveux», a-t-il déclaré dans une interview.

«La façon dont l’eau de mer et le soleil éclaircissent naturellement les cheveux m’a toujours intriguée. Alors, quand j’ai décidé de poursuivre une carrière dans la coloration capillaire, je me suis mis en apprentissage auprès de deux des plus grands experts blondes d’Hollywood, Johnathan Gale du Serge Normant Salon et Sheri Roman du Art Luna Salon », a-t-il révélé.

Il a également été surnommé «l’étoile montante de la blonde hollywoodienne».

Il est fiancé à un YouTuber.

Anderson est actuellement en couple avec le YouTuber Austin Rhodes. Le couple est ensemble depuis longtemps et a commencé à sortir ensemble quand Rhodes avait moins de 21 ans. Anderson a actuellement 39 ans.

Rhodes a été très tôt critiqué pour avoir fréquenté un homme plus âgé – et il a rapidement défendu sa relation.

«Ce qui fonctionne pour moi et mon petit ami sera totalement différent de ce qui fonctionne pour quelqu’un d’autre», dit-il.

«Que quiconque juge de l’extérieur quand il ne sait pas comment les deux personnes sont l’une avec l’autre. De plus, la plupart des gens qui commentent ne savent même pas que nous sommes ensemble depuis trois ans. »

Malgré le contrecoup initial, Rhodes, également connu sous son surnom de «Scoot», et Anderson semblent plus heureux que jamais. Ils semblent tous deux adorer publier de jolies photos l’un de l’autre avec des légendes tout aussi mignonnes, à en juger par leurs comptes Instagram.

Il a pesé sur le drame entre Cavallari et Kelly Henderson.

Les fans de Cavallari savent que la star de télé-réalité s’est récemment disputée avec sa meilleure amie, Kelly Henderson, après avoir été blessée par la réaction de Henderson aux rumeurs sur les réseaux sociaux qui accusaient Henderson d’avoir une liaison avec le mari de Cavallari.

Cavallari elle-même a même révélé à quel point elle était bouleversée par la brouille, en disant: « Le plus grand changement dans ma vie personnelle est que ma meilleure amie Kelly et moi n’avons pas parlé depuis deux mois. Nous avons eu une brouille majeure et c’est juste brisé mon cœur. «

Cependant, en tant qu’autre meilleur ami de Cavallari, Anderson s’est également prononcé sur la fin de l’amitié.

Il a révélé:

« Vous savez, je n’ai rien vu venir. Et, pour être vraiment, vraiment honnête, quand je suis allé pour la première fois à Nashville pour commencer le tournage, j’étais vraiment excité de passer plus de temps avec Kelly. Parce que, Kelly et moi viennent d’un milieu de travail similaire. Donc, quand j’ai appris le drame entre Kelly et Kristin, j’étais super déçu et j’ai immédiatement dit à Kristin que je voulais parler à Kelly et m’asseoir avec elle et aller au fond des choses. «

Anderson a également expliqué comment cela s’était passé lorsqu’il a parlé à Henderson de la brouille.

« J’étais un peu déçu. Elle n’était pas disposée à voir les deux côtés ou à entendre d’où vient Kristin. Et, comme je connais Kristin … Si Kristin dit qu’elle est bouleversée par quelque chose, tu dois vraiment ralentir et écoute. Elle ne se fâche pas tout le temps à propos de quelque chose », dit-il.

En outre, Anderson a déclaré que Cavallari « ne nourrit pas le drame ». Il a ajouté: « J’ai vu de première main que Kristin s’est vraiment ouverte et a été vulnérable face à cette situation, et que Kelly ne réagit tout simplement pas de la même manière. »

Anderson a déménagé à Nashville pour se rapprocher de Cavallari.

Alors qu’Anderson devenait une plus grande partie de l’émission de télé-réalité à succès de son meilleur ami, il est naturel qu’il déménage également à Nashville. Anderson et son petit ami ont même emménagé dans l’ancienne maison de Cavallari, et la star de télé-réalité et son ancien mari leur ont fait visiter la ville.

Elle a révélé: « Avec Justin et Scoot, nous les avons emmenés faire une tournée à Nashville et leur avons fait faire tout le genre de choses authentiques à Nashville que nous faisons ici. Nous leur avons acheté des bottes de cow-boy et les avons toutes faites. »

Cavallari a également déclaré à quel point elle était excitée à l’idée qu’Anderson ait un rôle plus important dans la série en disant: « Je, évidemment, j’aime tellement Justin. C’est juste un très bon ami. Et clairement, avec tous les problèmes que je ‘ J’ai eu avec Kelly, c’était tellement agréable de l’avoir souvent ici à Nashville. «

Il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles Anderson se serait marié.

Même si Cavallari se brouille avec Henderson l’a frappée durement, elle a heureusement toujours Anderson et Scoot sur qui s’appuyer. Le coiffeur et son petit ami ont passé beaucoup de temps avec Cavallari et Cutler, faisant tout, du lancer de hache à aider Anderson et Scoot à chercher une nouvelle maison.

Lors de la tournée d’une maison ensemble, la question du mariage et des enfants a été soulevée, amenant les fans à se demander si Anderson et Scoot pourraient éventuellement être fiancés.

Au cours de la conversation, Anderson a déclaré: « Nous pourrions avoir des enfants ici. » Ce qui a poussé Scoot à répondre: « Des enfants? Ne devrions-nous pas nous marier avant d’avoir des enfants? Vous sautez de l’avant. »

Cependant, Anderson a admis plus tard qu’il n’était pas traditionnel et n’avait pas besoin d’être marié pour s’engager avec quelqu’un.

Cependant, l’heureux couple a acheté la maison et semble s’installer assez bien car la maison est déjà meublée.

Anderson et son petit ami sont officiellement fiancés!

On dirait qu’Anderson a changé d’avis sur le mariage. Lors de la finale de la saison 3 de l’émission de téléréalité, Anderson a demandé à Scoot de l’épouser.

Anderson a parlé de la proposition, révélant:

« Scoot voulait des fiançailles tranquilles. Alors, c’est ce que je suis allé avec: lui a préparé son plat préféré et nous avons dîné dans notre endroit confortable préféré dans la maison près du feu à Nashville. Je sais à quel point cela signifiait pour Scoot que son frère jumeau était là, alors j’avais Aaron et ma sœur Malia dans le garage avec Kristin et Jay qui regardaient derrière les caméras. Il était complètement choqué et n’avait aucune idée que ça allait arriver. Donc, je suis sur le point de proposer à Scoot et tout ce que je peux entendre, ce sont des gens comme, qui claquent dans le garage et je ne peux pas me concentrer sur cela. En plus, je veux pleurer mes yeux. C’est comme: ‘Oh seigneur! Est-ce que quelqu’un va tout gâcher? Scoot, tu sais combien je t’aime et c’est tout ce à quoi je pense. Et j’ai toujours voulu être avec une personne pour le reste de ma vie et je n’ai jamais pensé que je trouverais un amour comme celui-ci. Tu me rends si heureuse, je ne peux pas m’empêcher de penser à quel point je veux te rendre heureuse. Je ne veux pas passer un jour sans toi et je te promets que je vais passer le reste de ma vie à essayer de te donner tout ce dont tu as besoin. Je veux juste être avec toi pour toujours. «

Et si vous vous demandez quelle a été sa réponse, Rhodes a dit oui! Félicitations au couple nouvellement fiancé!

Anderson a récemment renoué avec son fils biologique.

Sur un épisode du podcast, Faire des ciseaux n’est pas une chose, Anderson a parlé de son fils biologique.

Anderson a révélé que sa petite amie du lycée était tombée enceinte alors qu’il était à l’université, et comme le couple était tous les deux issus de familles mormones et qu’il n’y avait «aucune discussion sur l’avortement», ils ont placé leur fils en adoption.

« Nous avons donc trouvé ce beau couple. C’était une adoption ouverte », a-t-il déclaré. « Nous avons eu notre fils Tyler. J’étais dans la chambre d’hôpital. J’ai 18 ans au fait. Nous remettons notre bébé à la famille. Et je rentre à l’université toute seule et la vie continue. »

Pendant près de deux décennies, Anderson n’a eu aucun contact avec son fils biologique, jusqu’à ce qu’il reçoive un jour un DM sur Instagram.

«Il y a trois ans, je suis assis sur le canapé et je reçois un message direct de mon fils disant littéralement bon», a déclaré Anderson.

« Je vais, » Ce gamin est mignon. Pourquoi ce gamin écrit-il pour moi? » Je réponds: « Hey, quoi de neuf? » et il dit: « Savez-vous qui c’est? » Boom. Alors tout s’est passé », a-t-il révélé.

Justin Anderson et son fils, Tyler, passent maintenant du temps avec la famille de Tyler, ajoutant qu’ils restent en contact par le biais de SMS, d’appels téléphoniques et, bien sûr, des médias sociaux.

« Ma famille, sa famille, nous nous retrouvons tous pour le dîner. Il a la famille la plus belle, la plus douce et la plus gentille. Ils l’ont si bien élevé », a ajouté Anderson.

Emily Blackwood est une écrivaine et éditrice vivant en Californie. Elle couvre tout ce qui concerne l’actualité, la culture pop et le vrai crime.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié le 18 avril 2018 et a été mis à jour avec les dernières informations.