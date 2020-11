5 meilleurs véhicules jouets Roblox à acheter (décembre 2020)

Roblox est souvent considéré comme le jeu vidéo populaire sur PC et mobile, mais la marque massive s’est également étendue aux jouets. Ces jouets, disponibles en figurines et ensembles de jeu entiers, inspirez-vous de certaines des meilleures expériences Roblox. En plus de mélanger et d’associer vos figurines préférées comme LEGOS, les jouets Roblox sont également disponibles en tant que véhicules sympas!

Mieux encore, chaque jouet Roblox comprend un objet virtuel qui peut être échangé en ligne et joué dans le jeu vidéo. Oui, même les véhicules jouets Roblox. Que vous souhaitiez acheter un jouet Roblox pour vous-même, pour votre joueur Roblox préféré ou dans le cadre d’une collection croissante, ce sont les meilleurs véhicules jouets Roblox disponibles à acheter en 2020.

Meilleurs véhicules jouets Roblox en 2020

Roblox Action Collection – Véhicule de l’unité SWAT

L’unité tactique la plus élite de Jailbreak est disponible en tant que véhicule jouet Roblox. le Roblox Jailbreak: véhicule de l’unité SWAT s’allume même lorsque vos personnages Roblox sont à la poursuite. En plus du véhicule, deux figurines sont également incluses. Jailbreak devient encore meilleur avec les accessoires de menottes, avec encore plus à l’intérieur.

Roblox Celebrity Collection – Sharkbite: Véhicule de bateau de canard

De Roblox Sharkbite vient le Véhicule de bateau de canard. Alors que la plupart des véhicules jouets Roblox incluent des figurines Roblox humaines, le véhicule Duck Boat comprend également la figurine Shark. N’ayez crainte, cependant, car un accessoire de harpon aidera la figure humaine à combattre le requin mortel!

Roblox Action Collection – Batailles de tour: véhicule ZED

Le jeu de défense de tour incroyablement populaire du développeur Planet3arth, Tower Battles, a été transformé en véhicule jouet Roblox. le Batailles de tour: véhicule ZED est ce que les fans de super-chars blindés reconnaîtront lors de la destruction de hordes de zombies dans le jeu vidéo. Ce véhicule jouet est livré avec une figurine Roblox et des accessoires supplémentaires.

Roblox Action Collection – Jailbreak: Le véhicule de luxe céleste

Un autre véhicule Jailbreak populaire fait partie de la liste des véhicules jouets Roblox incontournables. le Jailbreak: véhicule de luxe céleste est équipé d’une énorme mitrailleuse qui pulvérise même les braquages ​​les plus intenses. Deux figurines Roblox sont incluses avec le véhicule Celestial Deluxe, avec des accessoires supplémentaires comme de l’or et des lance-roquettes. Le véhicule Celestial Deluxe s’allume également avec des phares fonctionnels!

Roblox Action Collection – Le véhicule abominateur

le Véhicule abominateur Roblox est un excellent jouet Roblox car il est tellement personnalisable. La plupart de ce que vous voyez sur l’image sont des pièces jointes qui peuvent être activées ou désactivées. Vous n’êtes pas d’humeur à provoquer le chaos? Le véhicule Roblox Abominator peut être assemblé comme vous le souhaitez. Tiré du jeu populaire Roblox Robloxia, ce véhicule comprend également une figurine avec des accessoires supplémentaires.

Il y a encore plus de véhicules jouets Roblox à ajouter à votre collection, comme le Apocalypse Rising et Quartier de la voiture de patrouille Robloxia Véhicules! Possédez-vous des véhicules? Lesquels êtes-vous le plus impatient d’acheter? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!