Les créateurs de Hello Tomorrow! A inventé une version futuriste du baseball pour la série Apple TV+

Quoi Harry Potter fait pour le Quidditch, la nouvelle série Apple TV+ Bonjour demain! fait pour le sport « jetball », un jeu de type baseball qui se déroule dans l’utopie rétro-future de Vistaville. Bien que cela puisse prendre quelques saisons avant de commencer à voir celui-ci reconstitué sur les campus universitaires.





Les créateurs de Bonjour demain!Amit Bhalla et Lucas Jansen, ont récemment parlé à IndieWire des origines de leur sport fictif :

« Nous avons écrit le pilote et il y a un jeu de balle en arrière-plan. Et nous savions que ce ne devrait pas être le baseball. Alors on a fait du jetball, juste en arrière-plan. Quand ils nous ont demandé d’écrire un épisode 2, nous avons dit : ‘Tu sais ce qui était cool ? Jet-ball.’ C’est un processus organique. Nous ne savions pas ce qu’était le jetball, mais maintenant nous en avons inventé plus et maintenant il y en a encore plus à inventer.

Alors que le spectacle existe quelque part « entre Les Jetson et Des hommes fous« – selon le showrunner Stephen Falk – dans un avenir idéaliste où les voitures volent et les multipropriétés sur la lune sont une marchandise achetable, les développeurs de la série ont pris un soin particulier à réfléchir à la logistique de ce à quoi ressemblerait un match de baseball Jetsonian sur écran Selon Bhalla :

« C’était quelque chose de fou et d’amusant avec ce spectacle. Vous ne pouvez pas simplement dire, ‘Oh, c’est le stade de baseball où jouent les Yankees.’ Ils ont repeint toutes les différentes lignes sur le terrain et l’ont fait pratiquement. Vous devez également penser, ‘Comment est le tableau de bord ?’ Je me souviens avoir dû dessiner le score, même si ce n’est qu’une seconde en arrière-plan.

Même le personnel du jeu est Hanna-Barbarian; jetball propose des arbitres robots appelés « umpbots »:

«Nous avons pensé que c’était un petit clin d’œil vraiment drôle à jeter là-dedans. S’ils font le mauvais appel, tout le monde est furieux contre eux. Vous êtes comme, ‘Oh mon dieu. C’est tout droit sorti de notre futur proche. »

Janssen a ajouté :

« Le département des costumes est venu nous voir un jour et ils nous ont dit: » Eh bien, si l’arbitre est un robot, il va avoir besoin d’un chapeau. Et ils nous ont montré un chapeau d’arbitre qui était donc large! C’est une telle joie pour tout le monde d’imaginer et de travailler à ce niveau. C’est le genre d’émission qui vous dit : « Oh non, tu ne peux pas juste te présenter dans un stade de baseball ». Vous devez en imaginer chaque aspect et bien faire les choses.





Jours futurs pour Hello Tomorrow !

AppleTV+

Balla a déclaré que le duo de scénaristes espère développer son monde inspiré des dessins animés de l’ère spatiale, qui comprend également le célèbre père de bande dessinée et ancien annonceur de baseball fictif Hank Azaria, dans un rôle de soutien dans les saisons futures de la série :