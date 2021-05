The Mandalorian Season 3: Tout ce que nous savons sur le retour de la série Star Wars

Le mandalorien, à travers deux saisons, a réussi à unir les Guerres des étoiles fanbase. Le live-action Guerres des étoiles La série a fait ses débuts sur Disney + en novembre 2019 lors du lancement du service. Il s’aventurait dans un territoire inconnu, car la franchise n’avait jamais eu de spectacle d’action en direct auparavant. Mais cela a porté ses fruits. Les fans ont également plus à attendre avec impatience, car Le mandalorien la saison 3 est actuellement en préparation.

Les deux premières saisons étaient largement centrées sur les aventures de Mando / Din Djarin de Pedro Pascal et de la véritable star de la série, Grogu / Baby Yoda. Mais la série semble être radicalement différente dans la saison 3, grâce à ce qui s’est passé lors de la finale de la saison 2. Dans cet esprit, voici tout ce que nous savons Le mandalorien saison 3.

Jon Favreau et Dave Filoni reviendront pour Le mandalorien Saison 3

Bien que beaucoup de choses restent secrètes, comme c’est souvent le cas avec Guerres des étoiles projets avant leur sortie, une chose est sûre; l’équipe créative principale sera de retour. Jon Favreau et Dave Filoni, qui ont dirigé la série depuis le tout début, seront de retour pour Le mandalorien saison 3. Favreau a créé le spectacle et sert d’écrivain principal, avec Filoni, l’architecte derrière Star Wars: La guerre des clones et Rebelles de Star Wars, en tant que producteur exécutif et réalisateur. Bien que beaucoup de choses soient sur le point de changer, le duo qui a fait de ce spectacle le succès qu’il est sera toujours à la barre pour guider le navire vers de nouveaux territoires.

Est-ce que Pedro Pascal reviendra pour Le mandalorien Saison 3?

Pedro Pascal a fourni, au moins la voix de Mando, depuis Le mandalorien a commencé. Bien qu’il ne soit pas toujours l’homme en costume, l’acteur joue un rôle important dans la série. En tant que tel, Pascal sera en effet de retour pour une autre série de manigances liées aux chasseurs de primes dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais il sera sans son fidèle compagnon, Grogu, alias Baby Yoda. Cela signifie que la dynamique au centre de l’émission jusqu’à ce point sera modifiée. Quoi qu’il en soit, nous sommes toujours prêts à suivre Din Djarin alors qu’il traverse la galaxie.

Grogu est avec Luke Skywalker dans Le mandalorien Saison 3

La finale de la saison 2 de Mandalorian a lancé une véritable bombe sur les fans. Luke Skywalker, tel que décrit par Mark Hamill (vieilli avec des effets numériques), est revenu à Star Wars de manière glorieuse. Mando et son équipage ont été sauvés par les Jedi, qui ont démantelé les Dark Troopers de manière miraculeuse. Plus important encore, il prit Grogu en charge de le former aux voies des Jedi. Le voyage que nous avions parcouru depuis deux saisons complètes, effectivement, s’est terminé. Grogu est maintenant avec Luke. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que le personnage préféré des fans n’apparaîtra pas dans la saison 3, cela pourrait certainement être le cas. Et si Grogu revient, cela signifie probablement que nous verrons plus de Luke Skywalker. Quoi qu’il en soit, Baby Yoda est maintenant avec Luke et cela changera radicalement la dynamique.

Gina Carano ne reviendra pas en tant que Cara Dune dans Le mandalorien Saison 3

Gina Carano a joué un rôle important dans les deux premières saisons de la série en tant que Cara Dune. L’ancien soldat de choc, cependant, ne reviendra pas en Le mandalorien saison 3. Suite à des publications controversées sur les réseaux sociaux, Disney et Lucasfilm ont renvoyé Gina Carano de la série. De plus, elle n’apparaîtra dans aucun futur Guerres des étoiles projets. Il reste à voir si le rôle de Cara Dune sera refondu, ou si la franchise ignorera tout simplement le personnage à l’avenir.

D’autres personnages familiers reviendront-ils dans Le mandalorien Saison 3?

Pendant que Cara Dune ne sera pas de retour Le mandalorien saison 3, nous pouvons probablement nous attendre à voir d’autres visages familiers. Bien qu’il reste à voir qui sera de retour, en particulier. Il existe cependant de nombreuses options. Moff Gideon de Giancarlo Esposito, Greef Carga de Carl Weathers, Fennec Shand de Ming-Na Wen et Boba Fett de Temuera Morrison semblent tous être des options raisonnables. Il y a aussi la question de Bo-Katan de Katee Sackhoff, qui a des affaires inachevées avec Mando, et de Ahsoka Tano de Rosario Dawson, qui obtient sa série dérivée.

Le mandalorien La saison 3 aidera à mener à un Guerres des étoiles série d’événements

Le mandalorienLe succès de Disney a incité Disney et Lucasfilm à élargir la portée de la franchise Star Wars sur le petit écran. Plusieurs spin-offs sont actuellement en développement, notamment Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République et Le livre de Boba Fett. Tous ces spectacles, ainsi que Le mandalorien la saison 3, mènera finalement à un actuellement sans titre Guerres des étoiles série d’événements. Les détails concernant cet événement sont actuellement tenus secrets. Mais attendez-vous à ce que la saison 3 du spectacle plante plus de graines qui pousseront dans cet événement plus tard.

Volonté Le mandalorien La saison 3 va à Mandalore?

Le Darksaber a changé de mains une fois de plus en Le mandalorien finale de la saison 2. Parce que Din a vaincu Moff Gideon au combat, il est devenu le propriétaire légitime de l’arme. Pourtant, Bo-Katan avait l’intention de vaincre Moff Gideon elle-même afin qu’elle puisse devenir le dirigeant légitime de Mandalore. Cela a créé une tension entre Mando et Bo-Katan qui n’a pas été résolue. À tout le moins, nous allons probablement reprendre ce fil dans la saison 3. En tenant compte d’un peu de spéculation, il semble plausible, sinon probable, que nous visiterons réellement Mandalore dans la saison à venir. Cela permettrait aux fans d’explorer la planète en direct et de s’appuyer sur la tradition en constante évolution entourant les Mandaloriens.

Le dernier Jedide Rian Johnson veut réaliser un épisode de Le mandalorien

Le mandalorien a permis à une écurie diversifiée de réalisateurs d’explorer une galaxie lointaine, très lointaine. Dave Filoni a enfin pu s’essayer au live-action. Bryce Dallas Howard s’est affirmée comme un talent de réalisateur majeur et Taika Waititi a fini par obtenir un Guerres des étoiles film après avoir réalisé la finale de la saison 1. Rian Johnson, qui dirigeait auparavant Star Wars: Les derniers Jedi, veut diriger un épisode de la série, car il s’avère. Johnson est également sur le pont pour créer une nouvelle trilogie de films, bien qu’il y ait eu peu de mouvement sur ce front depuis un certain temps. Quant à lui réalisant un épisode de la saison 3, tout pourrait se résumer à une planification. Johnson se prépare actuellement à diriger Couteaux sortis 2 et cela pourrait gêner. Mais s’ils peuvent y arriver, Johnson pourrait bien faire son retour dans la franchise grâce à Le mandalorien.

Le Razor Crest a été détruit, Mando obtiendra-t-il un nouveau navire?

Comme les fans se souviendront probablement, le fidèle navire de Mando, le Razor Crest, a été détruit dans la saison 2. Il a été réduit en miettes par les restes de l’Empire. En tant que tel, il semble que le Razor Crest ne reviendra pas dans la saison 3. Donc, cela soulève la question, est-ce que Din traversera la galaxie dans un nouveau vaisseau? Cela reste à voir. Ce que nous savons avec certitude, c’est que, à moins qu’il ne soit reconstruit à partir de zéro, ce qui en fait effectivement le Razor Crest 2.0, le navire désormais emblématique ne sera pas le navire de choix de Mando à l’avenir.

Y aura-t-il des Wookiees dans Le mandalorien saison 3?

Cela s’aventure dans le territoire des rumeurs, mais des rapports ont suggéré que les Wookiees se joindraient à l’action dans The Mandalorian saison 3. Un bon nombre d’espèces exotiques emblématiques ont été présentées dans l’émission jusqu’à présent, ce qui aurait du sens. Ce qui reste incertain, c’est le rôle que les créatures joueraient. Il n’est pas non plus clair si nous verrons des Wookiees célèbres, tels que Chewbacca, bien que cela semble peu probable. Peut-être que Mando fera un voyage à Kashyyyk? Le temps nous le dira.

Quand est-ce que Le mandalorien la saison 3 commence le tournage?

Le mandalorien Le tournage de la saison 3 devrait commencer cette année. En raison des retombées à venir, en particulier Le livre de Boba Fett, la production n’a pas repris aussi tôt que prévu. Le spectacle devrait actuellement démarrer la production en avril, une fois Le livre de Boba Fett termine le tournage. Le tournage devrait avoir lieu à Los Angeles, en Californie. Étant donné que le spectacle utilise une scène sonore avancée entourée d’écrans pouvant projeter des environnements du monde réel connus sous le nom de The Volume, il est moins nécessaire de voyager à des fins de tournage. Cela peut en grande partie être fait dans un seul endroit.

Qu’est-ce que Le mandalorien Date de sortie de la saison 3?

Parce que le livre de Boba Fett devrait arriver en décembre, Le mandalorien la saison 3 ne fera pas ses débuts sur Disney + en 2021. Les deux premières saisons ont été diffusées presque exactement à un an d’intervalle. Cependant, Disney brisera ce schéma pour la saison 3. On s’attend à ce que l’émission arrive dans le courant de 2022.

Quand est-ce que Le mandalorien La bande-annonce de la saison 3 est-elle sortie?

La première bande-annonce de Le mandalorien La saison 2 a fait ses débuts environ un mois avant le retour de l’émission sur Disney +. Parce que Disney fait une sortie de semaine en semaine avec la plupart de ses émissions, il n’est pas nécessaire de publier une bande-annonce des mois à l’avance comme ils pourraient le faire avec un film Star Wars. En tant que tel, nous pouvons nous attendre à voir une bande-annonce un mois environ avant le retour de l’émission en 2022.

