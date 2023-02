Lilo et Stitch Live Action : ce que l’on sait du nouveau film

Avec la pratique récente de Disney de faire des versions d’action en direct de ses films classiques, la prochaine production à recevoir ce traitement est »Lilo et Stitch », l’histoire attachante de l’extraterrestre adopté par une famille hawaïenne.

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’informations depuis son annonce, il a récemment été confirmé que l’acteur Zach Galifianakis il est le premier à rejoindre le casting du film, ayant déjà participé à »The Happy Medium » et »A Wrinkle in Time ».

À l’heure actuelle, il a été signalé que Disney recherchait les actrices idéales pour jouer Lilo et sa sœur aînée Nani, les protagonistes de »Lilo et Stitch ». Comme il est d’usage dans les films d’action en direct, Stitch sera animé à l’aide de la technologie d’animation CGI.

C’était en 2018 lorsque le remake en direct de »Lilo et Stitch » a été annoncé, avec le cinéaste Camp de Dean Fleischer au sein du projet en tant que directeur. Les autres membres de l’équipe comprennent Chris Kekaniokalani Lumineux en tant que scénariste et dan lin et Jonathan Erich en tant que producteurs, qui ont auparavant travaillé sur le film d’action en direct » Aladín ». À part Galifianakis, on ne sait pas grand-chose d’autre sur le casting, car Disney publiera de nouvelles informations à l’avenir.

» Lilo and Stitch » a été créée en 2002, à la suite de l’histoire d’une jeune fille hawaïenne qui se lie d’amitié avec une créature extraterrestre appelée Expérience 626 qu’elle adopte à la place d’un chien normal dans un refuge pour animaux. Après la mort de ses parents, la sœur aînée de Lilo, Nani, doit l’élever et s’occuper de Stitch, son nouvel animal de compagnie. Cependant, deux extraterrestres nommés le Dr Jumba Jookiba et l’agent Wendy Pleakley tentent de kidnapper Stitch pour séparer leur « ohana », un terme hawaïen désignant la famille.

En plus de » Lilo et Stitch », Disney a d’autres films d’action en direct prévus pour l’avenir. Alors que »La Petite Sirène » sortira en 2023, il est également connu qu’une version d’action en direct de »Hercule » est produite par le Frères russesles responsables de » Avengers : Endgame », qui sera vraisemblablement une comédie musicale moderne avec des chansons de Tik Tok.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour le film d’action en direct » Lilo et Stitch ».