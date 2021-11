Netflix présente Cowboy Bebop, l’action en direct d’anime la mieux recréée

Netflix se prépare à l’arrivée d’un vendredi plein de premières. Parmi eux se trouve be-bop cow-boy, une série qui, en une saison de seulement dix épisodes, combine drame, comédie, action et adrénaline. Avec John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda, ce strip est basé sur le célèbre anime du même nom et sorti il ​​y a 23 ans.

be-bop cow-boy, la version originale, est disponible dans son intégralité sur Netflix et se positionne même comme l’un des favoris dans toutes les listes d’experts et d’amateurs du genre. Par conséquent, la première de la série qui aura de vrais acteurs est très attendue par tous les fans d’anime qui veulent voir comment l’histoire des chasseurs de primes sera dépeinte.

Et, à noter que la plateforme a réussi à créer une série digne d’un marathon. Peut-être que les vrais fans d’anime et surtout de manga préfèrent s’en tenir aux versions originales, mais les fans de science-fiction et de western pourront jeter leur dévolu sur cette bande. C’est juste qu’avec les voyages interstellaires, un peu d’ironie, de sarcasme et d’action, Spike et Jet rencontrent toutes sortes de choses.

Avec un niveau de production admirable, les protagonistes parviennent à ce que le spectateur soit intériorisé dans les mondes qu’ils parcourent. La création, hors du commun, a porté Netflix à l’un de ses plus hauts niveaux avec lesquels il a une fois de plus démontré pourquoi il est le géant du streaming. Dans chaque chapitre, le travail hors caméra est mis en évidence où la musique est l’un des facteurs les plus importants pour représenter chaque scène.

En revanche, les performances de John Cho dans le rôle de Spike, de Mustafa Shakir dans le rôle de Jet et de Daniella Pineda dans le rôle de Faye sont un autre des points en faveur de cette création. Bien que, bien sûr, dans la version animée, les expressions soient beaucoup plus profondes et les mouvements de combat beaucoup plus exagérés, la vérité est que maintenant les interprètes font une caractérisation très similaire de ces moments.

Bien sûr, il convient de noter que malgré le fait que l’essence de la série et de l’histoire soit la même que l’anime, la création de Netflix s’adresse beaucoup plus aux fans de western et de science-fiction. Ceux qui sont fans de l’anime ne trouveront pas dans l’action en direct de be-bop cow-boy une bande pour profiter. Cependant, pour le public de la plateforme, si vous cherchez de quoi vous amuser ce week-end, c’est la production idéale.

