Sandra Bullock: quel âge a-t-elle et pourquoi prend-elle sa retraite d’acteur

La célèbre actrice hollywoodienne, Sandra Bullocka annoncé sa retraite temporaire du show business, après avoir été l’une des stars les plus populaires et au box-office ces dernières années, en participant récemment à »The Lost City », un film dans lequel il a joué avec Daniel Radcliffe. Cependant, même après une carrière aussi réussie, Bullock a assuré qu’il pensait que c’était le bon moment pour s’éloigner des caméras pendant un certain temps, se reposer tranquillement à la maison.

Dans une récente interview, la célèbre actrice de 57 ans a déclaré avoir été victime de »burnout », également connu sous le nom de syndrome d’épuisement professionnel. « Je ne veux pas être redevable à l’emploi du temps de qui que ce soit d’autre que le mien », a-t-il expliqué. »Je suis tellement ‘épuisé’. Je suis tellement fatiguée et je ne suis pas capable de prendre des décisions intelligentes et saines et je le sais. »

Néanmoins, Bullock a exprimé sa gratitude pour toutes les opportunités d’emploi qui lui ont été présentées tout au long de sa carrière, lui permettant de s’imposer comme l’une des actrices les plus reconnues et avec une carrière stable sur plusieurs décennies, pouvant même développer le rôle de cinéaste.

»Le travail a toujours été constant pour moi et j’ai eu beaucoup de chance, mais j’ai réalisé que cela devenait peut-être ma béquille. C’était comme ouvrir un frigo tout le temps et chercher quelque chose qui n’était jamais là », a déclaré la célèbre actrice.

La protagoniste de « The Proposal » a assuré que ce ne serait pas son adieu définitif, mais elle n’a pas donné de dates ni d’heure prévue pour la voir revenir. Actuellement, Bullock cherche à se concentrer uniquement sur sa maison, car en raison de son emploi du temps chargé, il peut à peine profiter de sa maison. »Je veux être à la maison. Je veux juste être à la maison… Parce que je courais toujours, je courais toujours vers la prochaine chose. Je veux juste être présent et être responsable d’une chose », a-t-il déclaré.

Enfin, la star a précisé que si elle décidait de se retirer définitivement du monde du théâtre, elle serait la première à annoncer la nouvelle. » Si je décide de prendre ma retraite, je ferai cette annonce. Une annonce très importante dont personne ne se souciera », a-t-il déclaré.

Sandra Bullock a été reconnue pour sa participation à des films tels que »Maximum Speed », »Miss Congeniality », »Gravity » et »A Possible Dream », où ce dernier lui a décerné le prix de la meilleure actrice aux Oscars 2010. De même, en 2010 et 2013, elle a été placée par le magazine Forbes comme l’actrice la mieux payée au monde, et en raison du succès du film »The Lost City » en 2022, elle a été placée comme la deuxième actrice, seulement dépassée par Julia Roberts en 2022.