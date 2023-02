Texas Papa arrêté après avoir giflé l’intimidateur de sa fille

En tant que parents, nous voulons tous protéger nos enfants des maux du monde. Parfois, ils vivent des choses dont nous aimerions pouvoir les protéger et sont frustrés lorsque nous ne pouvons pas le faire.

Un compte TikTok intitulé « Let’s Talk About It » a récemment partagé l’histoire d’un père qui a pris les choses en main lorsqu’il a découvert que sa fille était victime d’intimidation à l’école.

L’incident, qui s’est produit en 2019 à Deer Park, au Texas, s’est produit après qu’une jeune fille, Presely, a signalé qu’elle était victime d’intimidation à l’école.

James Peace, le beau-père de Presley, qu’elle appelle affectueusement son père, s’est inquiété lorsqu’il a découvert qu’un garçon à l’école la harcelait depuis plusieurs semaines, la faisant prétendument pleurer quotidiennement.

Le père a recouru à frapper l’intimidateur de sa fille.

ABC News a interviewé la famille et Presley a partagé certaines des choses qu’elle avait vécues récemment aux mains de l’étudiant.

La jeune femme a déclaré aux journalistes que son agresseur avait commencé à la cibler avec des inférences sur son corps, l’accusant d’être « transgenre ». Il l’a taquinée sur le fait qu’elle avait la « torse plate » et a publiquement interrogé son sexe, laissant Presley en larmes.

Mais l’intimidation ne s’est pas arrêtée à de simples mots. Le garçon a continué à l’agresser physiquement en jetant de la crème glacée sur ses vêtements. Selon Presley, ses actions étaient « très blessantes ».

Elle en a finalement eu assez et s’est confiée à ses parents sur ce qui se passait à l’école. Ce jour-là, Peace a décidé de venir la chercher à l’école pour s’assurer qu’elle était en sécurité.

Presley a suggéré qu’ils rentrent chez eux, mais son père voulait avoir un «mot» avec le jeune homme qui avait intimidé sa fille.

Peace est catégorique sur le fait que sa seule intention était de parler avec le garçon, mais affirme que la situation s’est rapidement détériorée. Il prétend que l’interaction n’avait pas à aller aussi loin qu’elle l’a fait, mais le jeune homme n’arrêtait pas de « faire couler sa bouche ».

L’incident a eu lieu après que Peace ait repéré l’agresseur de sa fille qui rentrait de l’école avec un ami. Le père bouleversé l’a confronté et a fini par le gifler.

Selon la police, ils ont une vidéo d’une résidence voisine de Peace giflant le garçon de 12 ans sur son visage si fort que ses écouteurs sont sortis de ses oreilles.

Interrogé sur ses actions, Peace a déclaré: «J’aurais aimé que cela se passe différemment. Peut-être que j’aurais dû [asked] où étaient ses parents, tu sais ?

Peace a poursuivi en disant qu’il n’aimait pas où la « bouche allait » du garçon et admet qu’il a peut-être agi de manière inappropriée.

Peace a été accusé de blessure criminelle à un enfant.

Il s’est également demandé pourquoi il y avait un double standard lorsqu’il a accosté l’intimidateur présumé par rapport au jeune homme qui a dérangé sa fille.

Bien que Peace souhaite ne pas être devenu physique avec un enfant, il ne regrette pas d’avoir protégé sa fille. Il a déclaré au média que le mugshot et la marque permanente sur son dossier en valaient la peine.

Le père a ajouté qu’il n’était pas du genre à faire du mal aux enfants, mais qu’il ne resterait pas les bras croisés pendant que quelqu’un lui faisait du mal. Peace dit aux téléspectateurs que si la chaussure était sur l’autre pied, il disciplinerait ses enfants pour leur comportement.

Les membres de la famille Peace ont reçu une vague de soutien.

De nombreuses personnes ont tendu la main pour offrir leur soutien à la famille de Presley. Ils comprennent la position dans laquelle son père a été placé et sympathisent avec lui et sa fille.

Quant à la famille de la victime préadolescente, ABC News les a contactés mais n’a pas eu de nouvelles d’eux avec une déclaration.

Les commentateurs de TikTok ont ​​applaudi le père pour ses actions. Ils ne voyaient aucun problème à ce qu’il protège sa fille. Une personne a posté : « Les écoles n’écoutent pas, mais papa a bien compris le devoir !!!!! Bravo papa.

